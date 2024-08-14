Kamu Görevlileri ve Akademisyenlere Yönelik Türkçe İletişim Programı başvuruları başladı

Programa başvurmak isteyen kamu görevlilerinin en az 3 yıllık ilgili iş tecrübesine ve tercihen yüksek lisans veya doktora derecesine sahip olmaları gerekiyor. Akademisyenler ve araştırmacıların ise bir üniversite veya araştırma merkezinde çalışıyor olmaları ve tercihen yüksek lisans veya doktora derecesine sahip olmaları bekleniyor.

Adayların 1 Ocak 2024 itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmaları, İngilizce yeterliliğine sahip olmaları ve daha önce Türkiye Bursları kapsamında burs almamış olmaları gerekiyor. Başvurular, 2 Eylül'e kadar 'https://tbbs.turkiyeburslari.gov.tr' (TBBS) üzerinden yapılabilecek ve adaylar başvuru hakkında daha fazla bilgiyi web sitesinden temin edebilecek.

KATİP hakkında

İletişim ağları kurarak Türkiye ile küresel ortakları arasındaki bağları güçlendirme misyonuna sahip olan KATİP, dil eğitiminin ötesinde, Türk kültürü ve toplumuna dair anlayış sağlayan bilgilendirici deneyimler sunuyor. Kültürlerarası diyaloğa girme, ortak etkinlikler ve kısa süreli staj fırsatları aracılığıyla uzun vadeli ortaklıklar kurma fırsatına sahip olan katılımcılar, çeşitli sektörlerde uluslararasında sürdürülebilir işbirliğini teşvik ediyor. Türkçe dil eğitimi, aylık burs, gidiş-dönüş uçak bileti, konaklama ve kültürel faaliyetlerin sunulduğu program, 8 ay sürecek.