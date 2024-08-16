M Çiçeği virüsü salgını sonrasında Karabük Üniversitesi Rektörlüğü'nden açıklama

Rektörlükten yapılan açıklamada, Karabük Üniversitesi'nin öğrencileri, personeli ve halkı, sağlık başta olmak üzere her türlü risklere karşı korumak için daima sorumluluk bilinciyle hareket ettiği belirtildi. Devletin ilgili kurumlarıyla koordineli çalışarak önlemlerin titizlikle alındığı aktarılan açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan son açıklamalar ve gelişmeler doğrultusunda da sürecin yakından takip edildiği kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü gibi ilgili resmi kurumlarla koordineli hareket edildiği vurgulanan açıklamada, "Uluslararası öğrencilerimiz de diğer tüm öğrencilerimiz gibi toplum sağlığını tehdit edecek herhangi bir duruma karşı titizlikle izlenmekte ve geçmişte olduğu gibi Sağlık Bakanlığı'nın ve ilgili kurumların talimatlarına ve tavsiyelerine uygun hareket edilmektedir. Karabük Üniversitesi olarak bu hususta gereken önlemleri ilgili birimlerle koordineli şekilde almakta, mensuplarının, öğrencilerinin ve halkımızın sağlığının koruması konusunda büyük bir hassasiyet göstermekteyiz" ifadelerine yer verildi.