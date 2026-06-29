Öğrenci affı geliyor! Binlerce kişi için kritik düzenleme

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Üniversite öğrencilerinin uzun süredir beklediği öğrenci affı yeniden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine geliyor. AK Parti milletvekilleri tarafından hazırlanan kanun teklifiyle, 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren üniversiteyle ilişiği kesilen veya kayıt hakkı kazanmasına rağmen kayıt yaptırmayan öğrencilere eğitim hayatlarına devam etme fırsatı verilmesi planlanıyor. Teklifin bu hafta TBMM Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

Kimler öğrenci affından yararlanabilecek?

Hazırlanan düzenlemeye göre; ön lisans, lisans tamamlama, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında öğrenim görürken 1 Temmuz 2022 tarihinden sonra ilişiği kesilen öğrenciler ile üniversiteye kayıt hakkı elde edip kayıt yaptırmayanlar aftan yararlanabilecek.

Başvuru süresi 4 ay olacak

Kanun teklifinin yasalaşmasının ardından öğrenciler, yürürlüğe giriş tarihinden itibaren 4 ay içinde ilişiklerinin kesildiği ya da kayıt hakkı kazandıkları üniversiteye başvurarak yeniden eğitim hayatına dönebilecek. Kabul edilen öğrenciler, 2026-2027 eğitim ve öğretim yılında öğrenimlerine başlayacak.

Kimler kapsam dışında kalacak?

Düzenleme; terör suçları, kasten öldürme, işkence, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu imalatı ve ticareti gibi suçlardan hüküm giyenleri kapsamıyor. Ayrıca sahte belgeyle kayıt yaptıranlar veya kaydı iptal edilenler ile milli güvenliğe karşı faaliyet yürüttüğü belirlenen yapı ve örgütlerle bağlantılı olduğu tespit edilen kişiler de aftan yararlanamayacak.

YÖK Kanunu'nda da değişiklik yapılacak

Kanun teklifi yalnızca öğrenci affını değil, Yükseköğretim Kanunu'nda çeşitli düzenlemeleri de içeriyor. Teklifin kısa süre içinde TBMM Başkanlığı'na sunulmasının ardından komisyon ve Genel Kurul sürecine geçilmesi bekleniyor.