Öğrenci affında kapsam genişledi! Öğrenci affından kimler yararlanamayacak?

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Öğrenci affına ilişkin yeni düzenlemenin ayrıntıları belli olmaya başladı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 9 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren öğrenci affı ve yükseköğretime ilişkin düzenlemeler hakkında açıklamalarda bulundu.

Özvar'ın verdiği bilgiye göre yeni öğrenci affı yalnızca daha önce bu haktan yararlanmayanları kapsamıyor. Geçmiş yıllarda çıkarılan aflara başvuran ve aftan yararlanan kişiler de şartları sağlamaları halinde yeni düzenlemeden faydalanabilecek.

Yaklaşık 500 bin kişi başvurabilecek

Öğrenci affından kaç kişinin yararlanabileceğine ilişkin kesin bir sayı henüz bulunmuyor.

YÖK Başkanı Özvar, mevcut öğrenciler arasında da 9 Aralık'a kadar kaydını sildirerek aftan yararlanmak üzere başvurabilecek kişilerin bulunduğunu belirtti.

Bu nedenle toplam başvuru sayısını şimdiden tahmin etmenin zor olduğunu ifade eden Özvar, halen üniversiteyle ilişiği kesilmiş öğrenciler dikkate alındığında ise önemli bir rakam verdi.

Özvar, bu grupta yaklaşık yarım milyon kişinin öğrenci affına başvurabileceğini değerlendirdiklerini açıkladı. Mevcut öğrencilerden başvuru yapabileceklerin de eklenmesi halinde toplam sayının ne olacağını tahmin etmenin güç olduğunu söyledi.

Daha önce öğrenci affından yararlananlar da kapsamda

Yeni düzenlemenin en dikkat çekici ayrıntılarından biri geçmişte çıkarılan öğrenci aflarıyla ilgili.

Özvar, daha önceki aflardan yararlananların da yararlanmayanların da yeni aftan faydalanabileceğini açıkladı.

Daha önce af başvurusu yapmış olmanın veya yapmamış olmanın yeni düzenlemeden yararlanmaya engel oluşturmayacağını belirten Özvar, kapsamın oldukça geniş tutulduğunu vurguladı.

Öğrenci affından kimler yararlanamayacak?

Düzenlemede kapsam dışında bırakılan gruplar da bulunuyor.

Terör suçu, kasten öldürme, işkence, eziyet, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı ile uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarından mahkûm olan kişiler öğrenci affından yararlanamayacak.

Hukuka aykırı yöntemler veya sahte evrak nedeniyle üniversiteyle ilişiği kesilen kişiler de düzenlemenin dışında tutulacak.

Üniversiteye dönenlerin azami süresi nasıl hesaplanacak?

Öğrenci affıyla üniversiteye dönenlerin en çok merak ettiği konulardan biri de eğitimlerini tamamlamak için ne kadar sürelerinin olacağı.

Özvar, dört yıllık bir lisans programı üzerinden verdiği örnekte normal şartlarda azami öğrenim süresinin yedi yıl olduğunu belirtti.

Örneğin ilişiği kesildikten sonra af kapsamında yeniden üniversiteye dönen ve üçüncü sınıfa intibak ettirilen bir öğrencinin, ilk iki yılı azami süresinden düşülecek. Böylece öğrencinin bölümünü tamamlaması için beş yıllık azami süresi kalacak.

Dördüncü sınıfa intibak eden öğrencinin ise üç yılı tamamlamış kabul edilerek dört yıllık azami süresi bulunacak.

Kısacası öğrencinin hangi sınıfa veya döneme intibak ettirildiği, kalan azami öğrenim süresinin hesabında dikkate alınacak.

Tıp ve diş hekimliği öğrencilerine önemli istisna

Tıp, diş hekimliği ve uygulamalı eğitim içeren bazı programlardaki öğrenciler için ise önemli bir istisna getirildi.

Teorik derslerinin tamamını başarıyla bitiren ancak intörnlük aşamasına geldiğinde azami süre nedeniyle üniversiteyle ilişiği kesilen öğrencilere azami süre uygulanmayacak.

Bu öğrencilerden intörnlük eğitimlerini tamamlayarak mezun olmaları beklenecek.

Özvar, aynı uygulamanın mesleki uygulama içeren diğer programlar için de geçerli olacağını bildirdi.

Üniversiteye yerleşip kayıt yaptıramayanlar da yararlanabilecek

Öğrenci affının kapsamı yalnızca üniversiteyle ilişiği kesilenlerle sınırlı değil.

Bir yükseköğretim programına yerleştirildiği halde kayıt yaptıramayan kişiler de düzenlemeden faydalanabilecek.

Ayrıca ön lisanstan doktoraya kadar herhangi bir programa kayıtlıyken ilişiği kesilenler, hazırlık sınıfında bulunmuş olsalar dahi öğrenci affından yararlanabilecek.

YÖK Başkanı Özvar: En geniş kapsamlı aflardan biri

YÖK Başkanı Erol Özvar, düzenlemenin kapsamına dikkat çekerek yeni öğrenci affını “bugüne kadar çıkartılmış en geniş kapsamlı af yasalarından bir tanesi” olarak nitelendirdi.

Üniversitelerin öğrenci affıyla ilgili hazırlıklara başladığını belirten Özvar, öğrencilerden kendilerine sunulan bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmelerini istedi.