Öğrenciler için yarıyıl tatili başlıyor: Karneler cuma günü dağıtılacak
Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede öğrenim gören milyonlarca öğrenci, 16 Ocak Cuma günü karnelerini alarak iki haftalık yarıyıl tatiline çıkacak. Tatilin ardından ikinci dönem 2 Şubat’ta başlayacak.
Türkiye genelinde okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki milyonlarca öğrenci, gelecek hafta cuma günü karnelerini alarak yarıyıl tatiline girecek.
8 Eylül 2025’te başlayan 2025-2026 eğitim öğretim yılının birinci dönemi, 16 Ocak Cuma günü sona erecek. İlk ve ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler, karnelerini alarak iki haftalık yarıyıl tatiline çıkacak.
Yarıyıl tatili 16 Ocak’ta başlayacak ve 30 Ocak Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönem ise 2 Şubat Pazartesi günü ders zilinin çalmasıyla başlayacak.
İkinci dönemin ara tatili, 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp 20 Mart Cuma günü sona erecek. 2025-2026 eğitim öğretim yılı ise 26 Haziran 2026’da tamamlanacak.