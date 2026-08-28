Okula başlayacak çocukların kamu çalışanı velilerine idari izin

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MEB tarafından yayımlanan "2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılına İlişkin İş ve İşlemler" konulu Genelge doğrultusunda, uyum eğitimleri ve aile katılımı etkinlikleri Bakanlığın belirlediği takvim ve programa göre yürütülecek.

Yeni eğitim öğretim yılında ailelerin, çocuklarının okula alışma sürecine daha etkin biçimde dahil edilmesi hedeflenecek.

Üç kademedeki öğrencileri kapsayacak

Uygulama, okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerine yönelik 7-11 Eylül 2026 tarihlerinde düzenlenecek uyum programlarıyla başlayacak.

Programla ailelerin eğitim sürecine bütüncül bir yaklaşımla katılması ve okul-aile iş birliğinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

"Aile ve Nüfus 10 Yılı" kapsamında yürütülecek çalışmayla söz konusu kademelerde eğitim gören öğrencilerin velilerinin uyum haftası etkinliklerine aktif katılımı sağlanacak.

Veliler günde 3 saate kadar izinli sayılacak

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen yazıya göre, kamuda görev yapan ebeveynlerden biri talepte bulunması halinde idari izin kullanabilecek.

İzin, öğrencinin kayıtlı bulunduğu okulun ders saatlerine uygun şekilde uygulanacak ve günlük 3 saati aşmayacak.

Program eğitim yılı boyunca sürecek

Ailelerin eğitim sürecine katılımı yalnızca uyum haftasıyla sınırlı tutulmayacak. Aile katılımı, gelişim ve rehberlik çalışmaları "Ailemle Okul Yolu Programı" çatısı altında bir araya getirilerek eğitim öğretim yılının tamamına yayılacak.