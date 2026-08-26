Özel okullarda yabancı isim dönemi sona eriyor: Son tarih 1 Ekim

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Türkiye’de faaliyet gösteren özel öğretim kurumlarının isimlerine ilişkin önemli bir düzenleme hayata geçiriliyor. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği doğrultusunda Türk özel öğretim kurumlarına verilecek isimlerin Türkçe olması gerekecek.

Düzenleme yalnızca bundan sonra açılacak kurumları kapsamayacak. Daha önce yabancı adla ruhsatlandırılmış Türk özel öğretim kurumlarının isimleri de mevzuata uygun hale getirilecek ve bu kurumlar mevcut yabancı adlarını kullanmaya devam edemeyecek.

Yabancı isim kullanan özel okullar adını değiştirecek

Yeni uygulamaya göre özel öğretim kurumlarına; Türk milli eğitiminin genel ve özel amaçları ile temel ilkelerine, kurumun amacına, eğitim programına ve seviyesine uygun, belirli bir anlam taşıyan Türkçe adlar verilecek.

Böylece geçmişte yabancı isimle ruhsat alan Türk özel okulları ve diğer özel öğretim kurumları için de isim değişikliği süreci başlayacak.

Yabancı ad kullanan ve düzenleme kapsamına giren kurumların yeni isimlerini belirleyerek başvurularını en geç 1 Ekim’e kadar yapması gerekiyor.

Başvurularda seçilecek yeni kurum adlarının yalnızca Türkçe olması yeterli olmayacak. İsimlerin aynı zamanda kurumun eğitim programı, seviyesi ve amacıyla uyumlu ve belli bir anlam taşıması şartı aranacak.

Bazı özel okullar kapsam dışında tutulacak

Düzenlemede yabancı isim kullanmaya devam edebilecek kurumlar için de istisna getirildi.

Buna göre azınlık okulları, yabancı ve milletlerarası özel öğretim kurumları ile yalnızca yabancı dil eğitimi veren kurslara yabancı ad verilebilecek. Dolayısıyla yabancı isim yasağı tüm özel eğitim kurumlarını kapsamayacak.

Yeni isimlerde milli ve manevi değer kriteri

Kurumların yeni isimlerinin belirlenmesinde Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerinin de dikkate alınacağı belirtildi.

Bu değerlere aykırı olan veya öğrencilerin psikososyal gelişimini olumsuz etkileyebilecek isimlerin kullanılmasına izin verilmeyecek.

Bakanlığın uygulamasında ayrıca kültürel yozlaşma, kimlik erozyonu, değer erimesi ve dilsel yabancılaşmaya yol açabilecek isimlerden kaçınılması esas alınacak.

Mevcut yabancı isimler de kullanılamayacak

Düzenlemenin en dikkat çeken noktalarından biri, geçmişte alınmış ruhsatların yabancı isim kullanımını sürdürmek için yeterli olmayacak olması.

Daha önce yabancı adla ruhsatlandırılmış Türk özel öğretim kurumları da isimlerini yeni kurallara uygun hale getirecek. Böylece kapsam dahilindeki kurumlar için yabancı isimden Türkçe isme geçiş zorunlu olacak. İsim değişikliği için tanınan süre ise 1 Ekim’de sona erecek.