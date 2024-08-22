Özel üniversitelerdeki zamlar velileri endişelendiriyor: Yüzde 150'ye kadar fiyat artışı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) mevzuatında devam eden öğrenciler için enflasyon oranında zam tavsiye edilirken, bazı özel üniversitelerin daha yüksek oranda zam yaptıkları belirtildi.

Özel üniversitelerin yıllık öğretim bedelleri 500 bin ila 2 milyon lira arasında değişiyor. Enflasyonun yüksek çıktığı son 2 yıldır ise veliler yıllık TÜFE oranını ikiye katlayan zam miktarlarıyla kayıt yeniliyor.

Veliler, özel üniversitelerin yüzde 95 ila yüzde 150 oranlarında değişen zamlarına tepki gösterdi. Veliler zam sınırının 'tavsiye'yle sınırlı kalmamasını da istedi.