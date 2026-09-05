PISA sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte PISA sonuç tarihi...

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14 Nisan-16 Mayıs 2025'te Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) uygulaması gerçekleşti. matematik okuryazarlığı, fen okuryazarlığı ve okuma becerilerini değerlendirmek ve ülkelerin eğitim politikalarının geliştirilmesine veri sağlamak amacıyla gerçekleştirilen araştırmanın sonuçları kısa bir süre sonra ilan edilecek. Net tarihi ve saati öğrenmek isteyenler "PISA sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak" diye soruyor.

PISA sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) 2025 sonuçları 8 Eylül Salı günü saat 10.30'da ilan edilecek.

Türkiye'den araştırmaya 56 ildeki 203 okuldan 7 bin 702 öğrenci katıldı.

PISA sonuçları ne işe yarar?

PISA sonuçları ülkelerin eğitim sistemlerinin performansını uluslararası düzeyde karşılaştırmasına yardımcı olur. Ancak tek tek öğrencilerin başarı sıralamasını oluşturmak için tasarlanmış bir sınav değildir. Sonuçlar ülke ve eğitim sistemi düzeyinde değerlendirilir.