QS 2027 sıralamasında Türkiye'den 6 üniversite ilk 500'e girdi

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Dünyanın önde gelen yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarından QS (Quacquarelli Symonds), 2027 Dünya Üniversiteleri Sıralaması'nı açıkladı. Listede Türkiye'den 6 üniversite ilk 500'e, 11 üniversite ise ilk 1000'e girmeyi başardı.

Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) paylaştığı bilgilere göre sıralama; akademik itibar, işveren itibarı, öğretim üyesi başına düşen atıf sayısı, uluslararası akademisyen ve öğrenci oranı, uluslararası araştırma ağı, istihdam çıktıları ile sürdürülebilirlik gibi kriterler dikkate alınarak hazırlandı.

QS'nin değerlendirmesinde dünya genelinde 106 ülke ve bölgeden 1504 üniversite yer aldı.

İTÜ Türkiye'nin en iyi derecesini elde etti

Sıralamada en yüksek sıraya ulaşan Türk üniversitesi, 279'uncu sıradaki İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) oldu.

İTÜ'yü 305'inci sıradaki Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), 329'uncu sıradaki Koç Üniversitesi, 345'inci sıradaki Boğaziçi Üniversitesi, 357'nci sıradaki Sabancı Üniversitesi ve 454'üncü sıradaki Bilkent Üniversitesi takip etti.

Bu sonuçlarla söz konusu 6 üniversite, dünyanın en iyi 500 üniversitesi arasına girmeyi başardı.

İlk 1000'de 11 Türk üniversitesi yer aldı

Hacettepe Üniversitesi 570'inci, İstanbul Üniversitesi 629'uncu ve Yıldız Teknik Üniversitesi 634'üncü sırada yer aldı.

Ankara Üniversitesi 731-740 bandında sıralanırken, Gebze Teknik Üniversitesi ise 851-900 aralığında kendine yer bularak ilk 1000'e giren üniversiteler arasında bulundu.

Ege Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Özyeğin Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesi ise 1000-1500 bandında sıralandı.

İşveren itibarında üç üniversite ilk 100'e girdi

QS'nin "işveren itibarı" göstergesinde Türkiye'den üç üniversite dünyanın ilk 100'ü arasında yer alma başarısı gösterdi.

Bu kategoride ODTÜ 63'üncü, İTÜ 73'üncü ve Boğaziçi Üniversitesi 75'inci sırada yer aldı.

Boğaziçi Üniversitesi ayrıca mezun istihdam başarısı göstergesinde dünya genelinde 93'üncü sıraya yükseldi.

"Sonuçlar tesadüf değil"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, son dönemde uygulanan kalite odaklı politikalar, araştırma kapasitesini artırmaya yönelik çalışmalar, uluslararasılaşma hamleleri ve üniversite-sanayi iş birliklerinin sıralamalara olumlu yansıdığını ifade etti.

Özvar, şu değerlendirmede bulundu:

"Mezunlarımız yalnızca ülkemizde değil, küresel ölçekte de tercih edilen, rekabet gücü yüksek bireyler olarak öne çıkıyor. İşverenlerin Türk üniversitelerine duyduğu güvenin artması, yükseköğretim sistemimizin en önemli kazanımlarından biri. Sonuçlar, üniversitelerimizin yalnızca akademik üretimde değil, yetiştirdikleri insan kaynağının niteliğiyle de daha güçlü konumlara yükseldiğini ortaya koymaktadır."

QS sonuçlarının Türk üniversitelerinin uluslararası alandaki görünürlüğünü ve mezunlarının iş dünyasındaki karşılığını bir kez daha ortaya koyduğunu belirten Özvar, Türkiye'nin küresel sıralamalardaki başarısının tesadüfi olmadığını vurguladı.

Özvar, Türk yükseköğretim sisteminin uluslararası görünürlüğü ve rekabet gücünün önümüzdeki dönemde de artarak devam edeceğini kaydetti.