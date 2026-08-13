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Tarım işçisi çocuklarına Ateşböceği ile özel eğitim

"Dört Mevsim Eğitim Projesi", mevsimlik tarım işçisi ailelerin çocuklarını nitelikli eğitimle buluşturuyor. Fındık hasadı döneminde Sakarya’da konuşlandırılan Ateşböceği Öğrenim Birimi TIR’ları çocuklar için özel olarak geliştirilen eğitimler veriyor.

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Tarım işçisi çocuklarına Ateşböceği ile özel eğitim

Mehmet Hanifi GÜLEL

Sakarya’da 2021'den bu yana Türkiye Eği­tim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) ve Ferrero Değerli Tarım'ın desteğiyle sürdü­rülen ve ilk 5 yılda 250 ço­cuğa ulaşılan Dört Mevsim Eğitim Projesi, her yıl fın­dık hasadı döneminde uy­gulanıyor.

Fındık hasadı dö­neminde aileleriyle birlik­te bölgeye gelen mevsimlik tarım işçisi çocuklara yöne­lik yürütülen proje kapsa­mında Karapürçek ilçesin­de konuşlanan iki Ateşböce­ği Öğrenim Birimi TIR’ı ile çocuklar bilim, sanat ve te­mel yaşam becerileri alanla­rında özel olarak geliştirilen eğitim içerikleriyle buluştu­ruluyor.

Hasat döneminde de öğrenmeyi sürdürüyorlar

Proje, mevsimlik tarım işçisi çocukların eğitimle bağlarını güçlendirmek, ge­lişimlerini desteklemek ve hasat dönemini onlar için verimli bir öğrenme deneyi­mine dönüştürmeyi amaç­lıyor. TEGV, “Dört Mevsim Eğitim” projesiyle dezavan­tajlı bölgelerdeki çocukla­rın nitelikli eğitime erişi­mini desteklerken, “Bir Ço­cuk Değişir, Türkiye Gelişir” mottosuyla, çocukların bu­günlerine ışık tutmaya, eği­timle dönüşen hayatlarına katkı veriyor.

Projeye mev­simlik tarım ailelerinin 7 ile 14 yaşındaki çocukları alını­yor. Proje, mevsimlik tarım işçisi ailelerin çocuklarının hasat döneminde eğitim­den uzak kalmalarının önü­ne geçmek amacıyla hayata geçiriliyor. Ateşböceği Öğ­renim Birimleri’nde gerçek­leştirilen etkinliklerle ço­cukların akademik, sosyal ve duygusal gelişimlerine kat­kı sağlanırken; merak eden, sorgulayan, üreten ve birlik­te öğrenen bireyler olarak gelişimleri destekleniyor.

Çocukların gün boyunca ka­tıldığı uygulamalı etkinlik­lerde bilimsel düşünme, ya­ratıcılık, sanat etkinlikleri, problem çözme, iletişim ve iş birliği becerilerini gelişti­ren çalışmalar gerçekleşti­riliyor. Böylece hasat döne­minde çocukların güvenli ve nitelikli bir öğrenme orta­mına erişmeleri sağlanıyor.

Nitelikli eğitim kalıcı dönüşüm yaratıyor

Projeye ilişkin değerlen­dirmelerde bulunan TEGV Genel Müdürü Sait Tosya­lı, her çocuğun nitelikli eği­tim desteğine eşit koşul­larda erişim hakkı olduğu­nu inandıklarını belirterek, “Nitelikli eğitimin çocuk­ların yaşamında yarattığı kalıcı dönüşümü biliyoruz.

Dört Mevsim Eğitim Proje­si ile mevsimlik tarım işçisi ailelerin çocuklarına bulun­dukları alanlarda nitelikli eğitimi ulaştırırken, onların kendilerini güvende hisset­tikleri, merak ederek öğren­dikleri, keşfettikleri ve po­tansiyellerini özgürce orta­ya koyabildikleri öğrenme ortamları oluşturuyoruz. Ferrero Değerli Tarım ile al­tı yıldır sürdürdüğümüz bu verimli iş birliği ile yüzler­ce çocuğumuzun eğitim yol­culuğuna eşlik etmekten ve onların geleceğe daha güç­lü adımlarla ilerlemelerine katkı sunuyoruz” dedi.

Projenin sürdürülebilir­lik yaklaşımındaki önemi­ne ilişkin konuşan Ferrero Fındık Genel Müdürü Bam­sı Akın, “Sürdürülebilirliğin yalnızca tarımsal üretimle değil, çocukların eğitim ve gelişim fırsatlarına erişi­minin desteklenmesiyle de mümkün olduğuna inanıyo­ruz. Mevsimlik tarım işçisi ailelerin çocuklarının gü­venli ve nitelikli eğitim or­tamlarına erişimine katkı sağlıyoruz. Bu alandaki ça­lışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL
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