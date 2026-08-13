Tarım işçisi çocuklarına Ateşböceği ile özel eğitim

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Mehmet Hanifi GÜLEL

Sakarya’da 2021'den bu yana Türkiye Eği­tim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) ve Ferrero Değerli Tarım'ın desteğiyle sürdü­rülen ve ilk 5 yılda 250 ço­cuğa ulaşılan Dört Mevsim Eğitim Projesi, her yıl fın­dık hasadı döneminde uy­gulanıyor.

Fındık hasadı dö­neminde aileleriyle birlik­te bölgeye gelen mevsimlik tarım işçisi çocuklara yöne­lik yürütülen proje kapsa­mında Karapürçek ilçesin­de konuşlanan iki Ateşböce­ği Öğrenim Birimi TIR’ı ile çocuklar bilim, sanat ve te­mel yaşam becerileri alanla­rında özel olarak geliştirilen eğitim içerikleriyle buluştu­ruluyor.

Hasat döneminde de öğrenmeyi sürdürüyorlar

Proje, mevsimlik tarım işçisi çocukların eğitimle bağlarını güçlendirmek, ge­lişimlerini desteklemek ve hasat dönemini onlar için verimli bir öğrenme deneyi­mine dönüştürmeyi amaç­lıyor. TEGV, “Dört Mevsim Eğitim” projesiyle dezavan­tajlı bölgelerdeki çocukla­rın nitelikli eğitime erişi­mini desteklerken, “Bir Ço­cuk Değişir, Türkiye Gelişir” mottosuyla, çocukların bu­günlerine ışık tutmaya, eği­timle dönüşen hayatlarına katkı veriyor.

Projeye mev­simlik tarım ailelerinin 7 ile 14 yaşındaki çocukları alını­yor. Proje, mevsimlik tarım işçisi ailelerin çocuklarının hasat döneminde eğitim­den uzak kalmalarının önü­ne geçmek amacıyla hayata geçiriliyor. Ateşböceği Öğ­renim Birimleri’nde gerçek­leştirilen etkinliklerle ço­cukların akademik, sosyal ve duygusal gelişimlerine kat­kı sağlanırken; merak eden, sorgulayan, üreten ve birlik­te öğrenen bireyler olarak gelişimleri destekleniyor.

Çocukların gün boyunca ka­tıldığı uygulamalı etkinlik­lerde bilimsel düşünme, ya­ratıcılık, sanat etkinlikleri, problem çözme, iletişim ve iş birliği becerilerini gelişti­ren çalışmalar gerçekleşti­riliyor. Böylece hasat döne­minde çocukların güvenli ve nitelikli bir öğrenme orta­mına erişmeleri sağlanıyor.

Nitelikli eğitim kalıcı dönüşüm yaratıyor

Projeye ilişkin değerlen­dirmelerde bulunan TEGV Genel Müdürü Sait Tosya­lı, her çocuğun nitelikli eği­tim desteğine eşit koşul­larda erişim hakkı olduğu­nu inandıklarını belirterek, “Nitelikli eğitimin çocuk­ların yaşamında yarattığı kalıcı dönüşümü biliyoruz.

Dört Mevsim Eğitim Proje­si ile mevsimlik tarım işçisi ailelerin çocuklarına bulun­dukları alanlarda nitelikli eğitimi ulaştırırken, onların kendilerini güvende hisset­tikleri, merak ederek öğren­dikleri, keşfettikleri ve po­tansiyellerini özgürce orta­ya koyabildikleri öğrenme ortamları oluşturuyoruz. Ferrero Değerli Tarım ile al­tı yıldır sürdürdüğümüz bu verimli iş birliği ile yüzler­ce çocuğumuzun eğitim yol­culuğuna eşlik etmekten ve onların geleceğe daha güç­lü adımlarla ilerlemelerine katkı sunuyoruz” dedi.

Projenin sürdürülebilir­lik yaklaşımındaki önemi­ne ilişkin konuşan Ferrero Fındık Genel Müdürü Bam­sı Akın, “Sürdürülebilirliğin yalnızca tarımsal üretimle değil, çocukların eğitim ve gelişim fırsatlarına erişi­minin desteklenmesiyle de mümkün olduğuna inanıyo­ruz. Mevsimlik tarım işçisi ailelerin çocuklarının gü­venli ve nitelikli eğitim or­tamlarına erişimine katkı sağlıyoruz. Bu alandaki ça­lışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.