THE 2026 sıralamalarında İnönü Üniversitesi ilk sıralarda

Dünya üniversitelerini çeşitli kategorilere göre sıralayan uluslararası sistemlerden Times Higher Education (THE) World University Rankings 2026 verilerine göre İnönü Üniversitesi, genel sıralamada ve alan bazlı sıralamalarda dünyada ve Türkiye'de önemli başarılar elde etti.

Times Higher Education (THE) World University Rankings 2026 verilerine göre Tıp ve Sağlık alanında dünyada 801-1000 aralığında yer alan İnönü Üniversitesi, bu alanda Türkiye'de 8. sırayı paylaştı. İnönü Üniversitesi, 2025 yılında bu alanda Türkiye'de 27. sırada iken 2026 yılında ise ilk 10 üniversite arasına girip önemli bir aşama kaydederek bu alandaki akademik gücünü ortaya koydu.

Eğitim Araştırmaları alanında dünyada 401-500 aralığında olan İnönü Üniversitesi, bu alanda Türkiye'de 4. sırada yer alarak ODTÜ, Boğaziçi, Hacettepe, Ankara, Gazi ve Yıldız Teknik Üniversitesi ile birlikte ilk 500'e giren 7 üniversiteden biri olarak çok önemli bir başarı gösterdi. 2025 yılında 12. sırada bulunan İnönü Üniversitesi, 2026 yılındaki bu başarısıyla akademik gelişimini sürdürdü.

Yaşam Bilimleri alanında dünyada 601-800 aralığında yeralan İnönü Üniversitesi, Türkiye'de 2. sırada yer alarak yine önemli bir başarı gösterdi. Bu alanda Atatürk, Gebze Teknik, Hacettepe ve Selçuk Üniversitesi ile birlikte ilk 5'te yer almayı başardı. İnönü Üniversitesinin 2025 yılında bu listeye girememesine rağmen bu yıl 2.sıraya yerleşmesi, özellikle son dönemdeki yoğun akademik çalışmaların bu başarıya yansımasında etkili oldu.

Mühendislik alanında dünyada bin 251. sıranın üzerinde konumlanan İnönü Üniversitesi, bu alanda Türkiye'de 52. sırada yer aldı. Fizik Bilimleri alanında ise dünyada bin 251. sıranın üstündeyken Türkiye'de bu alanda 40. sırada bulundu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Rektör Prof. Dr. Nusret Akpolat, elde edilen bu başarının gurur verici olduğunu belirtti. Araştırma üniversitesi hedefi doğrultusunda çalıştıklarını ifade eden Rektör Akpolat, "Bu sonuçlar üniversitemizin akademik gücünün bir yansıması olarak değerlendirilmekle birlikte aslında nasıl bir potansiyele sahip olduğumuzun da somut bir kanıtı olmuştur. Göreve başladıktan sonra üniversitemiz için koyduğumuz araştırma üniversitesi hedefi ile aslında üniversitemizin yönünü de çizmiştik.

Açıklanan bu sonuçlar ve özellikle bazı alanlarda ODTÜ, Boğaziçi, Hacettepe, Ankara ve Gazi üniversitesi gibi ülkemizin marka üniversiteleri ile aynı kategoride yer almak İnönü Üniversitesi'nin akademik gücünün ve sahip olduğu potansiyelin anlaşılması açısından da önemli bir veri olarak değerlendirilebilir. Üniversitemizin bilimle anılması ve bu dereceleri elde etmesi bizi gururlandırmakla birlikte bu başarının bizlere yeni sorumluluklar yüklediğinin de farkındayız. Bu sorumluluğun gereği olarak daha fazla çalışmaya ve üniversitemizin sahip olduğu bu potansiyeli ülkemize ve dünyaya göstermeye devam edeceğiz" diye konuştu