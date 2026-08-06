Ücrette muhafazakar bursta cömert olunmalı

Recep ERÇİN

Kayıt döneminin başla­masıyla özel okul ücret­leri velilerin bir numa­ralı gündemi. Önde gelen devlet okullarının kontenjanları sınır­lı olunca maddi durumu olan ai­leler, bütçelerini de zorlayarak, iyi bir eğitim için 750 bin lira ile 2,5 milyon lira arasında değişen ücretlere rağmen özel okulların yolunu tutuyor.

Kökleri 1800'le­rin ikinci yarısına, Osmanlı dö­neminde kurulan Amerikan okullarına daynanan ve 1990 yılında Bakanlar Kurulu kara­rıyla kâr amacı gütmeyen vakıf statüsü kazanan Sağlık ve Eği­tim Vakfı’nın (SEV) yönetici­leri, okul ücretleri, yurt dışında eğitim, burslar ve yapay zekanın eğitime etkisine kadar bir dizi konuda sorularımızı yanıtladı. Bir grup gazeteci ile düzenlenen sohbet toplantısında SEV Genel Müdürü Didem Duru, SEV İl­köğretim Okulları Grup Müdürü Çınla Sezgin ve SEV Araştırma & Etki Müdürü Dr. Emel Ünsal Uysal yer aldı.

Bu yıl için belir­lenen resmi artış tavanının çok çok altında ücret artışına gittik­lerini belirten Didem Duru, ar­tan maliyetlere karşın ailelerin ekonomik durumunlarını göze­terek bu yönde adım attıklarını söyledi.

Bunun yanında özellik­le halihazırda yüzde 15 civarın­da bulunan bursluluk oranını ar­tırmak için vakfın mütevelli he­yetine söz verdiklerini kaydeden Duru, maddi durumu yeterli ol­mayan ama başarılı olan daha çok öğrenciye burs vererek ör­nek olmak istediklerini ifade et­ti. Bursları LGS sınav sonucuna göre verdiklerini anlatan Duru, genel öğrenci alımında kura yön­teminin sürdüğünü belirtti.

Yapay zekâ kolaylık yanında daha çok sorgulama getiriyor

Gençleri gelecege hazırlarken müfredata dayalı öğretimin ya­nında gençlerin sosyal becerile­rinin gelişmesi ve sosyal yardım­laşmanın hayatlarında olması gibi konulara da özen gösterdiklerini anlatan SEV yöneticileri, özellikle yapay zekanın eğitim ve öğretime getirdiği risk ve avantajlar konu­sunu yaptırdıkları etki araştırma­sıyla inceleyerek, açık bir kaynak şeklinde EAR – Eylem Araştırma­ları Dergisi’nde yayımladıklarını bildirdi.

Teknolojik gelişmeler ko­nusunda en önemli unsurun öğ­retmenler olduğunu vurgulayan SEV yöneticilerine göre, yapay ze­ka ile birlikte öğretmenin yeri da­ha da önemli hale geliyor ve öğren­cileri daha fazla sorgulamaya yön­lendirmeleri gerekiyor.

Duru’nun verdiği bilgilere göre, SEV okullarında 2025-2026 eği­tim ve öğretim döneminde top­lam 5 bin 501 öğrenci bulunuyor. SEV ve bağlı kurumlarında 747’si öğretmen olmak üzere bin 79 eği­tim çalışanı görev yapıyor.

Mart ayında kayıt tamamlayan veliler için anaokulunda yüzde 4, ilköğ­retim kurumları ve lise hazırlık ücretleri hariç diğer seviyeler­de ise yüzde 8–11,7 arasında ar­tış uygulandı ve 12 taksit imkanı sunuldu.

SEV bünyesindeki okul­lardan mezun olanların kurduk­ları dernekler vasıtasıyla kurum­la bağlarının sürdüğünü ve hem burs vermede hem de kampüsler­de özel eğitim alanları yapımın­da bağışlarla destek olduklarını dile getiren Didem Duru, STEM ve uygulama merkezleri kurduk­larını anlattı. 20 binden fazla me­zun düşünüldüğünde bu okullar­dan mezun olan gençlerin büyük bir ağın parçası olduklarını ifade eden Duru, özellikle yüksek öğ­retimine yurt dışında devam et­mek isteyen gençler açısından bu ağın destekleyici rolüne dikkat çekti.

Duru, “Öğrencilerin yüz­de 70-75’i yurt dışını arzuluyor ama gidenlerin de yarısı geri ge­liyor ve gelmeyi düşünüyor” de­di. “Eğitimde yapılacak bir yatı­rım mutlaka öğretmene olmalı” ifadelerini kullanan Duru, öğret­men sirkülasyonunun az olması, öğretmen ücretleri ve yan haklar gibi konuların eğitimin kalitesine etki ettiğini söyledi.