Üniversite eğitimi 3 yıla mı düşecek? YÖK Başkanı'ndan dikkat çeken açıklama

Türkiye’de üniversite eğitiminin süresi değişebilir. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, lisans eğitiminin 3 yıla düşürülmesine yönelik çalışmaların belirli bir olgunluğa ulaştığını ve artık daha somut adımların atılabileceğini ifade etti. Erzurum Atatürk Üniversitesi’nde düzenlenen Üniversitelerarası Kurul Toplantısı’nda konuşan Özvar’ın açıklamaları, yükseköğretimde yeni bir dönemin kapısını araladı.

3 yıllık lisans modeli masada

Özvar, lisans eğitiminin süresinin kısaltılmasının sadece akademik bir karar olmadığını vurguladı. Bu konunun, Türkiye’nin insan kaynağı planlaması açısından stratejik bir mesele olduğuna dikkat çekti. Kontenjanların yalnızca sayısal değil, nitelik odaklı değerlendirilmesi gerektiğini belirten Özvar, yükseköğretimde dönüşüm sürecinin hız kazandığını söyledi.

Çalışmalar başladı, komisyon devrede

YÖK bünyesinde lisans eğitiminin süresine ilişkin kapsamlı bir çalışma yürütülüyor. Özvar, geçtiğimiz yıl Ekim ayında üniversitelere bu konuda çalışma yapmaları çağrısında bulunduklarını hatırlatarak, Üniversitelerarası Kurul bünyesinde oluşturulan komisyonun çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.

Yapılan değerlendirmelerin artık tartışılabilecek seviyeye geldiğini belirten Özvar, sürecin istişarelerle şekilleneceğini ifade etti.

Kalite ve istihdam odaklı eğitim

YÖK’ün yeni yaklaşımı, sadece eğitim süresini kısaltmak değil; kaliteyi artırmak ve mezunların istihdamla uyumunu güçlendirmek üzerine kurulu. Nicelik odaklı büyümeden uzaklaşıldığını vurgulayan Özvar, toplumsal katkıyı önceleyen bir yükseköğretim modeline geçildiğini söyledi.