Üniversite mezunu oranı rekor seviyeye ulaştı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayımladığı 2025 Ulusal Eğitim İstatistikleri, eğitim alanında dikkat çekici gelişmelere işaret etti.

Verilere göre, 25 yaş ve üzeri nüfusun ortalama eğitim süresi 2025 yılında 9,6 yıl olarak hesaplandı. Kadınlarda ortalama eğitim süresi 8,9 yıl olurken, erkeklerde bu süre 10,3 yıl olarak kaydedildi.

Gençlerde üniversite mezunu oranı yüzde 45,6’ya ulaştı

25-34 yaş grubunda yükseköğretim mezunu oranı son 17 yılda büyük artış gösterdi.

2008 yılında yüzde 13,5 olan yükseköğretim mezunu oranı, 2025 yılında yüzde 45,6’ya yükseldi. Aynı dönemde kadınlarda üniversite mezunu oranı yüzde 12,5’ten yüzde 50,3’e çıkarken, erkeklerde yüzde 14,6’dan yüzde 41’e yükseldi.

Türkiye OECD ortalamasına yaklaştı

OECD’nin en güncel verilerine göre 25-34 yaş grubunda yükseköğretim mezunu oranı OECD ülkelerinde ortalama yüzde 48,7 seviyesinde bulunuyor.

Türkiye’nin oranı ise yüzde 44,9 ile OECD ortalamasına oldukça yakın bir seviyede yer aldı. OECD ülkeleri arasında en yüksek oran yüzde 70,6 ile Güney Kore’de görülürken, en düşük oran yüzde 29,1 ile Meksika’da kaydedildi.

Yükseköğretim mezunlarının toplam nüfustaki payı arttı

25 yaş ve üzeri nüfusta ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora mezunlarının oranı da yükselişini sürdürdü.

2008 yılında yüzde 9,8 olan yükseköğretim mezunu oranı, 2025 yılında yüzde 26,1’e çıktı. Aynı dönemde ortaöğretim ve üzeri eğitim seviyesinden mezun olanların oranı ise yüzde 26,5’ten yüzde 50,5’e yükseldi.

Eğitim süresinde zirvede Ankara yer aldı

İller bazında değerlendirildiğinde ortalama eğitim süresinin en yüksek olduğu il 10,9 yıl ile Ankara oldu.

Başkenti sırasıyla İstanbul, Eskişehir, Kocaeli ve Yalova takip etti. Ortalama eğitim süresinin en düşük olduğu il ise 7,6 yıl ile Ağrı olarak belirlendi. Ağrı’yı Şanlıurfa, Muş, Kastamonu ve Van izledi.

Eğitimde en hızlı yükseliş Doğu ve Güneydoğu’da

2016-2025 döneminde ortalama eğitim süresindeki artış oranı incelendiğinde Şırnak ilk sırada yer aldı.

Şırnak’ta eğitim süresi yüzde 48,5 artarken, Hakkari’de yüzde 40,4, Muş’ta yüzde 35,7, Şanlıurfa’da yüzde 35,5 ve Van’da yüzde 33,1 artış gerçekleşti.

Okuma yazma oranı yüzde 97,9’a yükseldi

Türkiye’de okuma yazma bilenlerin oranı da son yıllarda önemli ölçüde arttı.

2008 yılında 6 yaş ve üzeri nüfusta yüzde 91,8 olan okuryazarlık oranı, 2025 yılında yüzde 97,9’a yükseldi. Kadınlarda okuma yazma bilenlerin oranı yüzde 86,9’dan yüzde 96,4’e çıkarken, erkeklerde yüzde 96,7’den yüzde 99,3’e ulaştı.

Anne-babanın eğitim seviyesi çocukları etkiliyor

TÜİK verileri, ebeveynlerin eğitim düzeyi ile çocukların eğitim başarısı arasında güçlü bir ilişki bulunduğunu ortaya koydu.

Annesi yükseköğretim mezunu olan bireylerin yüzde 84,2’si yükseköğretimi tamamlarken, babası yükseköğretim mezunu olanlarda bu oran yüzde 80,4 olarak hesaplandı.