Üniversite mezununda yeni tablo: İstihdam düştü, işe giriş süresi uzadı

Türkiye İstatistik Kuru­mu (TÜİK) tarafından yayımlanan 2025 yı­lına ait Yükseköğretim İstih­dam Göstergeleri iş dünyasının hangi diplomaya ne kadar de­ğer biçtiğini, ekonomik daral­ma evrelerinde hangi bölümle­rin ayakta kaldığını ve mezuni­yet sonrası sınıflaşmayı ortaya koydu. Son 4 yılın verileri ince­lendiğinde, üniversite mezun­larının kayıtlı istihdam oran­larında 2023 yılından bu yana istikrarlı bir gerileme yaşadı. Diplomalar, her zaman hızlı istihdam garantisi sunamadı.

TÜİK’e göre, 2022 yılında yüz­de 75,1 olan kayıtlı lisans me­zunu istihdam oranı, 2023’te yüzde 75,6 ile neredeyse zirveyi gördü. Fakat gerileme 2024 ve 2025’te sürdü. Geçen yılın ta­mamında kayıtlı lisans mezu­nu istihdam oranı yüzde 73,9’a geriledi. Benzer bir kayıp ön li­sans mezunlarında da görül­dü. 2022’de yüzde 67,2 olan is­tihdam oranı, 2023’te yüzde 67,7’ye kadar çıktı. 2025’te son yılların en düşük seviyesi olan yüzde 65,7’ye kadar indi.

İş diplomayı almakla da bit­miyor. Bir üniversite mezunu­nun diploma aldıktan sonra ilk işine yerleşme süresi o ülkenin ekonomik canlılığın ve sektörel talebine göre değişkenlik gös­teriyor.

En hızlı iş 9 ay ile sağlık ve refahta

TÜİK’in alan bazlı verilerine göre, 2025 yılı itibarıyla lisans mezunlarının ilk iş bulma süre­lerinde belirgin sektörel fark­lılıklar bulunuyor. En hızlı iş bulan lisans eğitim alanlarının başında TÜİK’e göre ortalama 9 ay ile sağlık ve refah geliyor.

Bilişim ve iletişim teknolojileri ortalama 11,4 ayda iş bulurken, mühendislik, imalat ve inşaat­ta iş bulma süresi 11,6 aya kadar çıkıyor. Sosyal bilimler, sanat ve beşeri bilimler gibi alanlar­da ise bu sürelerin ortalama­nın çok daha üzerine çıktığı ve mezunların iş gücü piyasasına entegrasyonunda ciddi gecik­meler yaşandığı TÜİK verileri­ne yansırken, listede en uzun iş bulma süresi 18,3 ayla iş, yöne­tim ve hukuk olduğu görülüyor. Ön lisans mezunlarında da du­rum biraz daha farklı.

En hızlı iş 13,7 ay ile hizmetlerde. Onu 13,8 ay ile doğa bilimleri, mate­matik ve istatistik takip ediyor. TÜİK’e göre üçüncü sırada da 14,3 ay ile mühendislik, imalat ve inşaat var. En uzun iş ise 18,9 ay ile sanat ve beşeri bilimler­de. Dikkat çeken bir diğer un­sur da hemen her alanda kadın­ların iş bulma süresinin erkek­lerden daha uzun olması.

Tıp, havacılık ve mühendislik yüksek kazanç grubunda

Sadece istihdam edilmek ar­tık tek başına yeterli değil. Enf­lasyonist ortamda elde edilen gelir de oldukça önem taşıyor. TÜİK’in kazanç grupları veri­sine göre tıp, havacılık ve ile­ri mühendislik alanları hem li­sans hem ön lisans seviyesinde 2022’den ‘çok yüksek’ kazanç grubunda. Düşük ve çok düşük kazanç grubuna sıkışan bölüm­ler de TÜİK verileriyle ortaya çıktı.

Lisansta Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Bankacı­lık ve Sigortacılık, Şehir ve Böl­ge Planlama, Orman Mühen­disliği, Su Ürünleri Mühen­disliği, Reklamcılık, İngilizce Öğretmenliği gibi alanlar çok düşük ve düşük kazanç sarma­lında. Ön lisansta da Muhase­be ve Vergi Uygulamaları, İnşa­at Teknolojisi, Turizm ve Seya­hat Hizmetleri, Çağrı Merkezi Hizmetleri, Ağız ve Diş Sağlığı gibi bölümlerin aylık kazancı düşük ve çok düşük kazanıyor. Buna göre sadece ön lisans me­zunları değil, lisans mezunları da düşük kazanç sarmalından kurtulamadığı görülüyor.

İşte kadın erkek eşitliğini diploma da sağlamıyor

İstihdam hayatında kadın erkek eşitliği sorunu devam ediyor. TÜİK verilerine göre, üniversite okumak iş gücü pi­yasasında da eşitlik sağlamı­yor. Bu denklem birçok alanda geçerliliğini yitirmiş durumda.

2025 verileri, kadınların dip­loma aldıktan sonra istihdama katılmakta erkeklere göre, ol­dukça gerisinde kalırken, ön li­sansta bu uçurumun daha fazla olduğu görülüyor. Kadın erkek istihdamında en büyük fark yüzde 23,1 ile sanat ve beşeri bilimlerde. Burada erkek istih­damı yüzde 75,7 seviyesindey­ken, kadınlarda yüzde 52,6 ola­rak görülüyor. En düşük fark ise yüzde 8,7 ile sağlık ve refah­ta.

Özellikle ön lisans düzeyin­deki sanat ve beşeri bilimler mezunlarında erkeklerin is­tihdam oranı yüzde 79’u aşar­ken kadınlarda bu oranın yüz­de 39,6’da kalması, iş veren ter­cihlerindeki değişimin en net fotoğrafı. Bilişim ve mühen­dislik gibi geleceğin meslekle­ri olarak adlandırılan alanlar­da dahi kadın istihdamı, erkek­lerin 10 ila 25 puan gerisinde seyrediyor. En düşük fark ise yüzde 22,8 ile tarım, ormancı­lık, balıkçılık ve veterinerlikte.

Savunma sanayisindeki yatırım istihdama da yansıdı

TÜİK verileri sadece bugününe değil, 2022 ile 2025 yılları arasındaki trend değişimini de ortaya koyuyor. İş gücü piyasasının hangi mesleklere yüzünü döndüğü, hangilerinden ise uzaklaştığı verilerle ortada.

İstihdam oranı en yüksek olan bölümlerden ziyade, son dört yılda ivmesini en çok artıran ve çakılma yaşayan bölümler piyasanın geleceğine dair ciddi ipuçları barındırırken, savunma sanayisindeki yatırımlar istihdama da yansıyor. Lisans seviyesinde ‘Uçak Bakım ve Onarım’ bölümü istihdam oranını tam 5,5 puan (%83,5’ten %89,0’a) artırarak son dört yılın en hızlı büyüyen alanı oldu.

Onu 5,1 puanlık artışla ‘Havacılık Elektrik ve Elektroniği’ takip etti. İki yıllık bölümlerde ise kamu atamalarının da etkisiyle ‘Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri’ 7,9 puanlık rekor bir artışla istihdamını yüzde 65,1’e taşıdı. Tıbbi Dokümantasyon (+7,4 puan) ve Uçak Teknolojisi (+6,6 puan) ön lisansın diğer yükselen yıldızları oldu. İş Sağlığı ve Güvenliği ile Raylı Sistemler de sanayinin artan ihtiyaçlarıyla ivme kazandı.