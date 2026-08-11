Üniversiteler erken mi kapanacak? Akademik takvim değişti

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Üniversitelerin 2026-2027 akademik takvimlerindeki değişiklik dikkat çekerken, bazı üniversitelerde bahar dönemi önceki yıllara göre daha erken tamamlanacak.

Üniversiteler neden erken kapanıyor?

Değişikliğin nedeni ise 16-27 Haziran 2027 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek 2027 Avrupa Oyunları. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üniversitelere gönderdiği bildirim doğrultusunda sadece 2026-2027 akademik yılına özel üniversitelerde ders döneminin sınavlar hariç 12 haftaya indirilmesine karar verdi. Böylece bazı üniversitelerde eğitim ve sınav takvimi önceki yıllara göre daha erken tamamlanacak.

Ancak her üniversitenin akademik takvimi farklı olduğu için öğrencilerin kendi üniversitelerinin açıkladığı tarihleri kontrol etmesi gerekiyor.

Üniversiteler ne zaman kapanacak?

Şu ana kadar yayımlanan akademik takvimler, bazı üniversitelerde 2026-2027 eğitim yılının mayıs sonunda tamamlanabileceğini gösteriyor.

Dolayısıyla bazı üniversitelerde öğrenciler için 2026-2027 akademik yılı mayıs sonunda bitecek. Bununla birlikte kesin kapanış tarihi üniversiteye ve programa göre değişecek.

Hangi üniversiteler erken kapanacak?

İstanbul Üniversitesi'nde bahar dönemi bitirme sınavlarının başlangıcı geçen yıla göre 36 gün öne alınarak 3 Mayıs 2027'ye çekildi. Bütünleme sınavlarının ise 30 Mayıs'ta tamamlanması planlandı.

Yıldız Teknik Üniversitesi'nde bahar dönemi final sınavları 3 Mayıs'ta başlayacak ve bütünlemeler mayıs sonunda tamamlanacak.

İstanbul'daki 2027 Avrupa Oyunları ise 16-27 Haziran 2027 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Organizasyonda 22'si olimpik olmak üzere 26 spor dalı yer alacak.