Yabancı öğrencilere ikamet izninde yeni dönem
Türkiye'de üniversite eğitimi alan uluslararası öğrencileri yakından ilgilendiren yeni bir düzenleme hayata geçiriliyor. Mezuniyetlerinin ardından kısa dönem ikamet izni alan yabancı mezunlar, gerekli şartları karşılamaları durumunda süreyi 1 yıl daha uzatarak Türkiye'de toplam 2 yıl kalabilecek.
Türkiye'de yükseköğrenimini tamamlayan uluslararası öğrenciler, gerekli koşulları karşılamaları halinde kısa dönem ikamet izinlerini 1 yıl daha uzatabilecek.
Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) üniversitelere bildirdiği yeni düzenlemeyle, uluslararası mezunlara tanınan kısa dönem ikamet izninin toplam süresi 2 yıla kadar çıkabilecek.
Mezuniyetten sonraki 6 ay içinde başvuru şartı
Düzenlemeye göre uluslararası mezunlar, mezuniyet tarihlerinden itibaren 6 ay içerisinde başvuru yaparak 1 yıllık kısa dönem ikamet izni alabilecek.
İlk izin süresinin ardından gerekli şartları taşımaya devam eden mezunlar, yeniden başvuruda bulunarak ikamet izinlerini 1 yıl daha uzatabilecek.
Eğitim ve istihdama devam etmeleri desteklenecek
Uygulamayla uluslararası mezunların Türkiye'de lisansüstü eğitime yönelmesi, akademik çalışmalarını sürdürmesi ve niteliklerine uygun iş olanaklarından yararlanması amaçlanıyor.
Düzenlemenin ayrıca ihtiyaç duyulan alanlarda nitelikli insan kaynağının güçlendirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.