YKS'de ikinci gün heyecanı: AYT ve YDT bugün yapılıyor

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ikinci gün oturumları bugün yapılıyor.

YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) dün tamamlanırken, ikinci günün ilk oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) saat 10.15'te başladı. Üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise saat 15.45'te uygulanacak.

AYT'ye 1,6 milyondan fazla aday katılacak

AYT'de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testinden 40, Sosyal Bilimler-2 testinden 40, Matematik testinden 40 ve Fen Bilimleri testinden 40 soru yöneltilecek. Adaylara sınav için 180 dakika süre verilecek.

Bu oturuma 1 milyon 627 bin 960 adayın katılması bekleniyor. AYT, 4 bin 400 bina ve 86 bin 761 salonda gerçekleştirilecek.

YDT 5 dilde yapılacak

YKS'nin üçüncü ve son oturumu olan YDT, saat 15.45'te başlayacak. Adaylara 80 sorunun yöneltileceği sınavda 120 dakika süre tanınacak.

Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça olmak üzere 5 dilde yapılacak YDT'ye toplam 203 bin 639 aday başvurdu.

Başvuruların 195 bin 51'i İngilizce, 4 bin 178'i Arapça, 2 bin 550'si Almanca, 941'i Rusça ve 919'u Fransızca alanında yapıldı.

Adaylara saat uyarısı

Sınavlarda kapılar, oturumların başlamasından 15 dakika önce kapatılacak. Bu nedenle adaylar, AYT için saat 10.00'dan, YDT için ise saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Adayların sınava gelirken sınav giriş belgeleri ile fotoğraflı nüfus cüzdanlarını veya fotoğraflı T.C. kimlik kartlarını yanlarında bulundurmaları gerekiyor.

Kimlik kartını ya da nüfus cüzdanını kaybeden, nüfus cüzdanında fotoğrafı veya T.C. kimlik numarası bulunmayan adaylar için sınav merkezi olan il ve ilçelerde nüfus müdürlükleri bugün 07.00-15.30 saatlerinde açık olacak.

Sonuçlar 22 Temmuz'da açıklanacak

Adayların merakla beklediği YKS sonuçlarının 22 Temmuz 2026'da ÖSYM'nin internet adresi üzerinden ilan edilmesi bekleniyor.

Sonuçların açıklanmasının ardından üniversite tercih süreci başlayacak.