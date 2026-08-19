YKS'de liselerin karnesi belli oldu: İşte üniversiteye yerleşme oranları

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2026-YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla Türkiye’deki lise türlerinin üniversiteye yerleşme oranları da belli oldu. Verilerde ilk sırayı sosyal bilimler liseleri alırken fen liseleri yüzde 80’in üzerindeki yerleşme oranıyla onları takip etti.

ÖSYM verilerine göre sınava giren 2 milyon 255 bin 76 adaydan 2 milyon 187 bin 747’sinin yerleştirme puanı hesaplandı. Bunların 1 milyon 279 bin 439’u tercih yaptı.

Zirvede sosyal bilimler liseleri var

Tercihte bulunan 10 bin 98 sosyal bilimler lisesi mezununun 8 bin 657’si bir yükseköğretim programına yerleşti. Böylece bu liselerde yerleşme oranı yüzde 85,73’e ulaştı.

İkinci sırada ise yüzde 82,68 ile fen liseleri yer aldı. Özel fen liselerinden tercih yapan 19 bin 651 adayın 16 bin 271’i, resmi fen liselerinden başvuran 37 bin 898 adayın ise 31 bin 316’sı üniversiteye yerleşti.

Yabancı dilde eğitim veren özel liselerde yerleşme oranı yüzde 75,83 olarak hesaplandı.

En düşük yerleşme oranı imam hatip ve meslek liselerinde

En fazla adayın tercih yaptığı Anadolu liselerinde 514 bin 605 öğrenciden 334 bin 577’si bir programa yerleşti. Yerleşme oranı yüzde 65,02 oldu.

İmam hatip liselerinde tercih yapan 120 bin 441 adayın 71 bin 630’u üniversiteye girerken oran yüzde 59,47 olarak gerçekleşti. Meslek liseleri ise 280 bin 861 adaydan 109 bin 800’ü yerleşti. Bu gruptaki oran yüzde 39,09’da kaldı.

Kabataş’tan 83 öğrenci ilk 1000’de

Okul bazındaki sonuçlarda da dikkat çekici rakamlar ortaya çıktı. Kabataş Erkek Lisesinden 5 öğrenci ilk 5’e, 22 öğrenci ilk 100’e, 46 öğrenci ilk 500’e ve 83 öğrenci ilk 1000’e girdi.

Okulun 173 mezunundan 129’u Türkiye’deki üniversitelere yerleşirken 35 öğrenci yurt dışındaki üniversitelerden kabul aldı. Mezunlardan 29’u İTÜ’yü, 18’i Boğaziçi Üniversitesini, 15’i İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşayı ve 13’ü Koç Üniversitesini kazandı.

Boğaziçi ve İTÜ tercihlerde öne çıktı

Cağaloğlu Anadolu Lisesinin 132 mezunundan 110’u yurt içindeki üniversitelere yerleşti. Öğrencilerden 19’u Türk-Alman Üniversitesini, 14’ü İTÜ’yü, 10’u Boğaziçi Üniversitesini ve 10’u Yıldız Teknik Üniversitesini kazandı.

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesinden ise 24 öğrenci İTÜ’ye, 22 öğrenci Boğaziçi Üniversitesine yerleşti. Mezunların tercihlerinde mühendislik ve tıp öne çıktı.

Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesinden 13 öğrenci ilk 1000’e girerken 18 öğrenci Boğaziçi Üniversitesini, 15 öğrenci Marmara Üniversitesini ve 12 öğrenci İTÜ’yü kazandı.

Ankara’da bazı fen liselerinde yüzde 100

Ankara Fen Lisesinde YKS’ye girerek tercih yapan 65 öğrencinin tamamı üniversiteye yerleşti. Pursaklar Fen Lisesinde tercih yapan 82 öğrencinin de tamamı bir programa girmeye hak kazandı.

Ankara Erman Ilıcak Fen Lisesinde de tercih yapan 65 öğrencinin tamamı üniversiteli oldu. Okuldan 30 öğrenci tıp, 25 öğrenci ise mühendislik bölümlerine yerleşti.

İzmir’de tıp ve mühendislik ağırlığı

İzmir’de öne çıkan liselerde ise tıp ve mühendislik tercihleri ağırlık kazandı. İzmir Fen Lisesinde üniversiteye yerleşen 59 öğrencinin 29’u mühendisliği, 23’ü tıp fakültelerini tercih etti.

Bornova Anadolu Lisesinden 187 öğrenci üniversiteye yerleşirken bunların 42’si tıp fakültelerini kazandı. Okuldan 14 öğrenci İTÜ’ye, 12 öğrenci Yıldız Teknik Üniversitesine ve 6 öğrenci Boğaziçi Üniversitesine yerleşti.

İzmir Atatürk Lisesinde ise üniversiteye yerleşen 182 öğrencinin 81’i mühendislik, 64’ü tıp fakültelerini tercih etti. İTÜ’ye 23, ODTÜ’ye 15, Bilkent Üniversitesine 7 öğrenci yerleşti.