YÖK geleceğin mesleği için yeni bölüm açtı

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Üniversite tercih dönemi devam ederken geleceğin meslekleri arasına dikkat çeken bir bölüm daha eklendi. YÖK, yapay zeka, robotik ve veri teknolojilerinin hızla dönüştürdüğü tarım sektörü için de harekete geçerek yeni nesil eğitim bir programı başlattı.

Bu kapsamda Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi bünyesinde açılan Hassas Tarım ve Tarımsal Robotlar Bölümü, yapay zeka, robotik ve bilgisayar teknolojilerini tarımla bir araya getirerek sektörün ihtiyaç duyduğu yeni nesil uzmanları yetiştirecek.

'Rekabeti bilgi ve teknoloji belirleyecek'

YÖK Başkanı Erol Özvar, tarımın artık geleneksel üretim yöntemleriyle değerlendirilemeyeceğini belirterek, yapay zeka, veri analitiği ve robotik teknolojilerinin sektörün geleceğinde belirleyici olacağını söyledi.

Özvar, tarım ve hayvancılığın gıda güvenliği ile ekonomik kalkınma açısından stratejik önem taşıdığına dikkat çekerek, Hassas Tarım ve Tarımsal Robotlar gibi programlarla Türkiye'nin dijital tarım dönüşümüne yön verecek nitelikli insan kaynağının yetiştirileceğini ifade etti.

Özvar, öğrencilerin bu programlarda robotik sistemler, akıllı tarım teknolojileri ve veri odaklı üretim süreçleri konusunda uygulamalı eğitim aldığını belirterek, iklim değişikliği ve su kaynaklarının verimli kullanımı gibi küresel sorunlar karşısında bilgi ve teknolojinin tarımda rekabet gücünü belirleyen en önemli unsur olacağını söyledi.

Türkiye'de tek bir üniversitede var

NÖHÜ Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı ve NÖHÜ Ayhan Şahenk Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ahmet Şekeroğlu, üniversitenin temel amaçlarından birinin tarımsal teknolojileri uygulamaya aktarmak olduğuna işaret etti.

Bu amaç doğrultusunda fakülte bünyesinde lisans düzeyinde Hassas Tarım ve Tarımsal Robotlar Bölümü'nü açtıklarını belirten Şekeroğlu, Türkiye'de sadece NÖHÜ'de bulunan Dijital Tarım Ana Bilim Dalı'nda da lisansüstü düzeyde eğitim ve öğretim faaliyeti yürüttüklerini ifade etti.

Şekeroğlu, "Amacımız, sektörün talep ettiği tarımsal dönüşümü ve tarımsal teknolojideki dönüşümü esas alarak sektöre öğrenciler yetiştirmek. Araştırma merkezimizde ise bitkisel ve hayvansal tarım konusunda uygulama ve araştırma yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin teorik bilginin yanında uygulamaları da bizzat gerçekleştirdiğine dikkati çeken Şekeroğlu, öğrencilerin bir bölümünün akıllı sera sistemleri konusunda eğitim aldığını, bir bölümünün ise arazide hayvansal üretimle ilgili eğitim ve uygulama imkanı bulduğunu belirtti. Şekeroğlu, bu eğitim modeliyle öğrencileri hem Türkiye'deki çalışma hayatına hem de uluslararası rekabete hazırlamaya çalıştıklarını kaydetti.

"Teknolojiyi bilen tarım insanları yetişiyor"

NÖHÜ Hassas Tarım ve Tarımsal Robotlar Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kürşat Yalçın da programın klasik tarım ile yapay zeka, bilgisayar bilimi ve robotiğin bir araya gelmesiyle oluştuğunu aktardı.

Programdan beklenen mezun profilinin geleneksel yöntemlerle çalışan çiftçilerden farklı olduğuna işaret eden Yalçın, bölümün teknolojiyi bilen tarım insanları yetiştirdiğini belirtti.

Yalçın, hassas tarım ve tarımsal robotların, geleneksel tarımdaki işlerin otonom sistemlerle gerçekleştirilmesini ve üretim süreçlerinin akıllı sensörlerle donatılmasını kapsadığını anlattı.

Otonom sistemlerin devreye girmesiyle insan faktörünün üretim süreçlerinde daha geri planda kalacağı ve verimliliğin artacağı değerlendirmesini yapan Yalçın, dünyadaki kaynakların sınırlı, iklim krizinin ise yakın bir tehdit olduğuna dikkati çekti.