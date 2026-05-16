YÖK'ten “öğrenim ücreti” iddialarına yalanlama

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), bazı basın organlarında yer alan “vakıf üniversitelerinde yabancı öğrencilerden alınan öğrenim ücretlerinin Türk öğrencilerden düşük tutulması yönünde talimat verildiği” iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

YÖK tarafından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu haberlerin “tamamen asılsız” olduğu belirtilirken, vakıf üniversitelerindeki öğrenim ücretlerinin belirlenme yetkisinin üniversitelerin mütevelli heyetlerinde olduğu vurgulandı.

Açıklamada, “2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu uyarınca vakıf yükseköğretim kurumlarında öğrenim ücretleri, ilgili üniversitelerin mütevelli heyetleri tarafından belirlenmektedir” ifadelerine yer verildi.

“YÖK’ün ücret belirleme yetkisi yok”

Kurul, vakıf üniversitelerinin öğrenim ücretlerine doğrudan müdahale etme yetkisinin bulunmadığını belirterek, “YÖK'ün vakıf yükseköğretim kurumlarının öğrenim ücretlerini belirleme veya belirli öğrenci grupları için ücret tarifesi oluşturma yönünde bir yetkisi bulunmamaktadır” açıklamasını yaptı.

Düzenleme sadece ara sınıfları kapsıyor

Açıklamada ayrıca, 19 Aralık 2025 tarihinde yürürlüğe giren düzenlemeye de değinildi. Buna göre YÖK’ün yalnızca hazırlık ve birinci sınıf dışındaki öğrencilerin öğrenim ücret artışlarına ilişkin usul ve esas belirleme yetkisine sahip olduğu ifade edildi.

Kurul açıklamasında, “Bu düzenleme, ücretlerin başlangıç seviyesini belirlemeye değil ara sınıflardaki artış oranlarına ilişkindir” denildi.