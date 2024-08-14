Yükseköğretime milli sporcu yerleştirme başvuruları başladı

ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Sadece elektronik ortamda bireysel yapılacak tercihler işleme alınacak. Başvuruları kabul edilen adaylar, tercihlerini ÖSYM'nin 'https://ais.osym.gov.tr' adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapacak.

Adaylar en fazla 8 tercih yapabilecek. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar tercih süresi içinde tercihlerini değiştirebilecek. Tercihlerle ilgili genel bilgiler ile tercih edilebilecek yükseköğretim programlarına ve bu programların koşullarına, ÖSYM internet adresinden erişilebilecek.