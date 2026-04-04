50 yıllık pizza zinciri tüm şubelerini kapattı ve iflasını açıkladı

ABD’de pizza sektörü zorlu bir dönemden geçerken, 50 yıllık geçmişe sahip Gina Maria’s Pizza zinciri tüm şubelerini kapattı ve iflasını açıkladı. Artan maliyetler, değişen tüketici alışkanlıkları ve sektör genelindeki daralma, köklü markaları bile ayakta kalmakta zorlar hale getirdi.

Tasfiye süreci başladı

Northern Brands çatısı altında faaliyet gösteren Gina Maria’s Pizza, Mart 2026’da iflas koruma başvurusu yaptı.

Şirket, 2025 Ekim ayında Minnesota’daki dört şubesini ani bir kararla kapatmıştı. Kapanışın ardından restoranların telefon hatları dahi tamamen devre dışı bırakıldı.

Mahkeme belgelerine göre şirketin yaklaşık 2,9 milyon dolar borcu bulunurken, varlıklarının yalnızca 64 bin dolar civarında olduğu belirtildi.

Pizza sektörü neden zorlanıyor?

Pandemi sonrası dönemde büyüyen pizza sektörü, son yıllarda ciddi bir daralma yaşıyor. 2024 verilerine göre pizza zincirlerinin yüzde 61’i satış kaybı yaşadı.

Tüketici davranışlarında da önemli değişimler dikkat çekiyor. Artan fiyatlar nedeniyle her dört tüketiciden biri restoran yerine dondurulmuş pizzaya yöneliyor.

Tüketici beklentisi değişti

Uzmanlara göre artık tüketiciler sıradan zincir pizzalara daha az ilgi gösteriyor. Dijital sipariş, yeni lezzetler ve hızlı adaptasyon, sektörde ayakta kalmanın anahtarı haline geldi.