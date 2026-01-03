4 ildeki taşınmazlar satış yöntemiyle özelleştirilecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), 4 ilde bulunan bazı taşınmazları satış yöntemiyle özelleştirecek.

ÖİB'in yatırımcılara yönelik duyurusu, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Ankara, İstanbul, Çanakkale, Muş'taki bazı taşınmazların satışı yapılacak. Bu taşınmazlar için son teklifler, 28 ve 29 Ocak'a kadar verilebilecek.

İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle "pazarlık" usulüyle gerçekleştirilecek ve pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılacak.