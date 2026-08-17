ATHİB Başkanı Yusuf Uçurum: Tekstilde rekabetçi maliyet yapısına ihtiyaç duyuyoruz
Tekstil sektörünün globalde güçlü üretim, gelişmiş tedarik zinciri ve tasarım altyapısına sahip olduğunu belirten ATHİB Başkanı Yusuf Uçurum, “Sorun üretimde değil, üretimi rekabetçi maliyetlerle sürdürebilmekte. Müşterinin karşısına; aynı kaliteyi daha yüksek fiyatla sunarak çıkamazsınız” dedi.
Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (ATHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Uçurum, Türk tekstil ve hammaddeleri sektörünün küresel rekabette ivme yakalamasının yolunun üretim kabiliyetinden çok rekabetçi maliyet yapısının yeniden tesis edilmesinden geçtiğini söyledi. Türkiye’nin köklü tekstil birikiminin, yetişmiş insan kaynağının ve güçlü üretim altyapısının önemli bir stratejik avantaj olduğunu vurgulayan Uçurum, maliyet-kur dengesinin sektör lehine yeniden kurulması halinde Türk tekstilinin küresel pazarlarda yeniden güçlü bir sıçrama yapabileceğini belirtti. Uçurum, “Rakiplerimizle eşit rekabet koşullarını yeniden oluşturduğumuzda, Türk tekstili yalnızca mevcut pazarlarını korumakla kalmayacak, yüksek katma değerli üretim ve güçlü markalaşmayla küresel pazarlarda yeniden öncü bir konuma yükselebilecek” dedi.
“Fiyat ve rekabet baskısı derinden hissediliyor”
Türkiye’nin tekstil ve hammaddeleri ihracatının 2026 yılının Ocak-Temmuz döneminde 5,54 milyar dolara ulaştığını, ATHİB’in aynı dönemde 613,3 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirdiğini bildiren Yusuf Uçurum, Türkiye’nin sektör ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre değer bazında yüzde 0,8 artmasına karşın miktar bazında yüzde 3 gerilediğine dikkat çekti. Uçurum, miktar ve değer arasındaki ayrışmanın ihracatın birim değerinde artış yaşandığına işaret ettiğini, bununla birlikte küresel pazarlardaki fiyat ve rekabet baskısının sektör üzerindeki etkisini de ortaya koyduğunu ifade etti.
“Üretim kültürü ve insan kaynağı korunmalı”
Sektörün yaklaşık yüzde 60 kapasite kullanım oranlarıyla faaliyet gösterdiğine işaret eden Yusuf Uçurum, mevcut tablonun yalnızca son dönemde yaşanan gelişmelerle açıklanamayacağını vurguladı. Türk tekstilinin özellikle son yıllarda kur ile enflasyon arasındaki dengenin sektör aleyhine bozulmasından etkilendiğini belirten Uçurum, artan girdi maliyetlerinin üretim maliyetlerini yukarı çektiğini ifade etti. Uçurum, “Bizi ihracat yaparken diğer sektörlere göre zorlayan şey emek yoğun bir sektör olmamız, çok fazla kişi istihdam etmemiz ve ürünlerimizde işçilik maliyetinin çok fazla olması” diye konuştu. Çukurova’nın Adana, Mersin ve Tarsus ekseninde yaklaşık bir asırlık tekstil üretim kültürüne sahip olduğunu vurgulayan Uçurum, bölgenin Türkiye tekstil sanayiinin en önemli üretim merkezlerinden biri olduğunu kaydetti. Uçurum, bu üretim kültürünün yalnızca geçmişten gelen bir ekonomik miras değil, geleceğe taşınması gereken stratejik bir kapasite olduğunu belirterek şöyle konuştu: “Türkiye’nin yaklaşık 100 yıllık tekstil üretim kültürünü, yetişmiş insan kaynağını, mühendislik birikimini ve üretim altyapısını korumamız gerekiyor. Eğer maliyetler nedeniyle üretim kapasitemizi kaybedersek, kaybettiğimiz yalnızca bugünkü siparişler olmaz. Bir fabrikanın yeniden kurulması mümkün olabilir ancak yıllar içinde oluşmuş üretim ekosistemini, tedarik zincirini ve insan kaynağını yeniden oluşturmak çok daha uzun zaman alır.”
“Döviz dönüşüm desteği artırılmalı”
Sektörün rekabet gücünü artırmak için döviz dönüşüm desteğinin de yeniden değerlendirilmesi gerektiğine işaret eden Yusuf Uçurum, mevcut yüzde 3’lük desteğin küresel rekabet koşullarında yetersiz kaldığını söyledi. Döviz dönüşüm desteğinin yüzde 7’ye çıkarılmasını temenni ettiklerini kaydeden Uçurum, şöyle devam etti: “En büyük rakibimiz Çin’de bu desteğin yüzde 13 seviyesinde olması, aradaki farkın sektörümüz açısından ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Hâlihazırdaki yüzde 3’lük destek uygulamasında, hammadde alımı nedeniyle dövize ihtiyaç duyan firmaların döviz almama taahhüdü verme zorunluluğu, bu firmaların ihtiyaç duydukları dövize erişememesine ve dolayısıyla destekten yararlanamamasına neden oluyordu. Devletimizin bu konudaki hassasiyetimizi dikkate alarak attığı adımları memnuniyetle karşılıyoruz. Ekim ayından itibaren firmalarımızın hem döviz alabilmesine hem de yüzde 3’lük döviz dönüşüm desteğinden yararlanabilmesine imkân sağlayacak düzenlemelerin hayata geçirilmesini önemli bir gelişme olarak değerlendiriyoruz.”
Tekstil sektörünün üretim gücünü koruyabilmesi için hammadde tedariki ile ithalat arasındaki dengenin sağlanması gerektiğine dikkat çeken Yusuf Uçurum, sektörün üretim için zorunlu olarak ithal ettiği hammaddeler ile yerli üreticiyi doğrudan rekabet baskısı altına sokan ithal kumaş ve hazır giyim ürünlerinin birbirinden ayrılması gerektiğini vurguladı.
Sektörün üretimini sürdürebilmesi için ithal etmek zorunda kaldığı bazı hammaddelerin bulunduğunu anımsatan Yusuf Uçurum, konuya ilişkin şu örneği verdi: “Ülkemizde yeterli miktarda viskon, tencel ve keten üretilemediği için bunların ithal edilmesini anlayabiliyoruz. Ancak asıl sorun, ülkemize yüksek miktarda ithal kumaş girişinin devam etmesidir. Bu ürünlere yönelik koruma tedbirleri bulunmasına rağmen mevcut önlemler yeterli olmadığı için ithal kumaşlar ülkemize girmeye devam ediyor.”
İthal kumaş girişinin en önemli sebeplerinden birinin de düşük kurdan kaynaklandığını sözlerine ekleyen ATHİB Başkanı Yusuf Uçurum, şunları kaydetti: “İthal ürünlerin maliyet avantajı kazanması, yerli üreticimizin fiyat avantajını aşındırıyor. Fabrikalarımız bu nedenle yeterli miktarda üretim yapamıyor, siparişler azalıyor ve makinelerimiz boşta kalıyor. Zincir mağazalar da yüksek miktarda ithal hazır giyim ürünü getiriyor. Bu durum yerli üreticinin üzerindeki baskıyı daha da artırıyor.”
“Umutsuz değiliz; Türk tekstili yeniden ivme kazanabilir”
Türkiye’de tekstil sektörünün mevcut sorunlarının yapısal olmakla birlikte çözümsüz bir görünümü sergilemediğine atıfta bulunan Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (ATHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Uçurum, sektörün güçlü üretim kültürünün ve insan kaynağının önemli bir avantaj sunduğunu iletti. Uçurum, “Umutsuz değiliz. Çünkü Türkiye’nin çok güçlü bir üretim altyapısı, yetişmiş insan kaynağı, mühendislik birikimi ve tekstil kültürü var. İhtiyacımız olan, bu gücü yeniden rekabetçi bir maliyet yapısıyla buluşturarak öngörülebilir bir üretim ekosistemini yeniden tesis etmektir” dedi.