Avrupa'da doğal gaz fiyatlarında iki yılın en sert haftalık yükselişi

Avrupa'da doğal gaz fiyatları, kısa pozisyonların kapatılması ve etkisini artıran olağan dışı soğuk hava koşullarıyla birlikte sert yükseldi. Haftalık bazda yüzde 25'i aşan artış, son iki yılı aşkın sürenin en güçlü haftalık yükselişi olarak kayıtlara geçti.

Gösterge vadeli kontratlar, aylardır devam eden dar banttaki yatay seyrini sonlandırarak Temmuz ayından bu yana görülen en yüksek seviyelere ulaştı. Fiyatlardaki bu hareketlilikte, arz endişelerinin yeniden gündeme gelmesi ve hava koşullarının talebi artırması etkili oldu.

Doğal gaz depolarında doluluk oranı geriledi

Avrupa Birliği verilerine göre, doğal gaz depolarında doluluk oranı dün itibarıyla yüzde 51,87'ye geriledi. Ülke bazında bakıldığında doluluk oranı Almanya'da yüzde 44,03, Fransa'da yüzde 44,54, İtalya'da yüzde 66,39 ve Hollanda'da yüzde 38,19 seviyesine indi.

Avrupa'nın referans göstergesi konumundaki Hollanda TTF ön ay doğal gaz vadeli kontratı ise yüzde 6 artışla megavat-saat başına 35,83 eurodan işlem gördü. Haftalık yükselişin, Ekim 2023'ten bu yana en yüksek seviyede gerçekleşmesi bekleniyor.