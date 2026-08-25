Ehliyetin maliyeti 36 bin liraya dayandı

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Ehliyet almak giderek zorlaşırken, maliyetler de katlanıyor. Bir sürücünin henüz direksiyon başına geçmeden, sadece ehliyet almak için cebinden çıkacak ücret 36 bin liraya dayandı.

Ehliyet almak isteyen adayları yaklaşık 2,5-3 aylık bir eğitim süreci bekliyor. Bu süreçte 34 saatlik teorik eğitimin ardından sınav aşamasına geçiliyor, sonrasında ise 16 saat direksiyon eğitimi veriliyor.

Kurs ücreti 23 bin 500 liraya çıktı

Güncel rakamlara göre sürücü kursu ücreti 23 bin 500 TL seviyesinde bulunuyor. Buna 1.250 TL teorik sınav ücreti ve 2 bin TL direksiyon sınav ücreti de ekleniyor.

Sınavları başarıyla tamamlayan adayların ayrıca ehliyetleri çıkarabilmek için 8 bin 869 TL devlet harcı ödemesi gerekiyor. Böylece sınavlardan kalmadan geçen bir aday için ehliyet almanın toplam maliyeti 35 bin 619 TL'ye ulaşıyor.

Sınavı geçemeyen adaylar için fatura daha da kabarıyor.

Kurs ücretlerindeki yükselişte ise özellikle akaryakıt fiyatları ve araç bakım giderlerindeki artış etkili oluyor.