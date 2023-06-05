ENAG, Mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı

Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), mayıs ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.

Doğalgaz fiyatlarının sabit kaldığı ve sıfır olarak hesaplandığı iki durum için ayrı iki enflasyon oranı açıklayan ENAG;'ın verilerine göre, doğalgaz fiyatları sabit hesaplanırsa aylık enflasyon yüzde 7,35; yıllık enflasyon ise yüzde 109,01 olarak hesaplandı.

Doğalgaz fiyatlarının sıfır olarak hesaplanması durumunda ise aylık enflasyon yüzde 5,68; yıllık enflasyon ise yüzde 105,45 olarak hesaplandı.