Gençleri işe alan şirketlere dev destek

İngiltere hükümeti, özellikle iş bulmakta zorlanan gençleri istihdama kazandırmak amacıyla yeni bir ekonomik teşvik paketi açıkladı. “Youth Jobs Grant” adı verilen program kapsamında şirketlere mali destek sağlanacak ve toplamda 200 bin yeni iş fırsatı yaratılması hedeflenecek. Program için ayrılan bütçenin 1 milyar sterlin olduğu belirtildi.

Plan kapsamında, 18-24 yaş arası ve en az altı aydır iş arayan gençleri işe alan şirketlere 3 bin sterlin ödeme yapılacak. Ayrıca küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni çırak alımlarını teşvik etmek amacıyla her yeni çırak için 2 bin sterlin destek verilecek. Hükümet, bu program sayesinde yaklaşık 60 bin gencin doğrudan desteklenmesini bekliyor.

Altı aylık iş garantisi

Son verilere göre İngiltere’de eğitimde, istihdamda veya mesleki eğitimde olmayan gençlerin (NEET) sayısı 1 milyona yaklaşmış durumda. Hükümet, bu tabloyu tersine çevirmek için mevcut iş garantisi programının kapsamını da genişletmeyi planlıyor. Buna göre, daha önce 18-21 yaş arası gençleri kapsayan altı aylık iş garantisi, artık 24 yaşına kadar genişletilecek.