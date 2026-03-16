İflasın eşiğindeki lüks perakende devi 1200 kişiyi işten çıkaracak

ABD’de Saks Fifth Avenue, Neiman Marcus ve Bergdorf Goodman gibi lüks mağaza zincirlerinin çatı şirketi olan Saks Global, Ocak 2026’da iflas koruması başvurusunda bulundu. Şirket, borç yükünü azaltmak ve faaliyetlerini yeniden yapılandırmak amacıyla bu süreçte kapsamlı bir küçülme planı uygulamaya başladı.

Bu planın ilk adımlarından biri ise çalışan sayısının azaltılması oldu. Şirketin ABD genelindeki mağazalarında 1200’den fazla çalışan işten çıkarılacak. İşten çıkarmaların büyük bölümü, kapanacak mağazalarda çalışan personeli kapsıyor.

Çok sayıda mağaza kapanacak

Yeniden yapılanma planı kapsamında şirket yalnızca personel sayısını azaltmakla kalmıyor, aynı zamanda mağaza ağını da daraltıyor. Saks Global, 12 Saks Fifth Avenue mağazası ve 3 Neiman Marcus mağazasını kapatmayı planlıyor.

Bu mağazaların kapanmasıyla birlikte yüzlerce çalışan işini kaybedecek. Bazı tesislerde ise tek seferde yüzlerce kişiyi etkileyen büyük işten çıkarmalar gerçekleşecek. Örneğin Pennsylvania eyaletindeki bir Saks tesisinde yaklaşık 435 kişinin işten çıkarılması bekleniyor.

Borç yükü şirketi zora soktu

Saks Global’ın mali sıkıntılarının önemli nedenlerinden biri, 2024 yılında 2,7 milyar dolara Neiman Marcus’u satın alması oldu. Bu satın alma şirketin borç yükünü ciddi şekilde artırdı ve finansal baskıyı büyüttü.

Artan borçların yanı sıra tedarikçilere yapılan ödemelerde yaşanan gecikmeler ve likidite sorunları da şirketin finansal durumunu daha da zorlaştırdı.