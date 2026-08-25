İhracatta Cumhuriyet tarihi rekoru: 22 il milyar doları aştı

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Türkiye'nin ihracatı, 2026 yılı temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,9 artarak 25 milyar 600 milyon dolara yükseldi. Böylece Cumhuriyet tarihinin en yüksek temmuz ayı ihracat değerine ulaşıldı.

Ticaret Bakanlığı, faaliyet illeri bazındaki ihracat istatistiklerini açıkladı. Buna göre ocak-temmuz döneminde ihracat yüzde 3,4 artışla 161 milyar 601 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde 54 ilin ihracatı artarken 22 il, 1 milyar doların üzerinde dış satım yaptı.

İstanbul ihracatta ilk sırada

Temmuz ayında en yüksek ihracatı gerçekleştiren il, 5 milyar 846 milyon dolarla İstanbul oldu. Kocaeli 3 milyar 389 milyon dolarla ikinci, İzmir ise 2 milyar 74 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı.

Bursa 1 milyar 771 milyon dolarlık ihracatla dördüncü olurken Tekirdağ, 1 milyar 328 milyon dolarla beşinci sıraya yerleşti. Antalya, Mersin, Sakarya, Gaziantep ve Manisa da en fazla ihracat yapan ikinci beş il arasında yer aldı.

İhracatını en fazla artıran il Mersin

Geçen yılın aynı ayıyla karşılaştırıldığında ihracatını tutar bazında en fazla artıran il Mersin oldu. Kentin dış satımı temmuzda 194 milyon dolar yükseldi.

Mersin'i 135 milyon dolarlık artışla İzmir, 129 milyon dolarla Antalya, 128 milyon dolarla Sakarya ve 121 milyon dolarla Gaziantep izledi. Bakanlık verilerine göre temmuz ayındaki toplam ihracat artışının yüzde 64,3'ü Mersin, İzmir ve Antalya'dan geldi.

Ocak-temmuz döneminde Ankara öne çıktı

Yılın ilk yedi ayında ihracat artışında ilk sırayı Ankara aldı. Başkentin ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyar 131 milyon dolar arttı.

Bursa 959 milyon dolarlık yükselişle ikinci, Kocaeli 590 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı. Bu illeri 460 milyon dolarlık artışla Yalova ve 373 milyon dolarla Adana takip etti. Ocak-temmuz dönemindeki ihracat artışının yüzde 50,2'sini Ankara, Bursa ve Kocaeli sağladı.

Otomotiv ve makine ihracatı ilk sıralarda

Temmuz itibarıyla Türkiye'nin ihracatına en fazla katkı sağlayan ürün grupları motorlu kara taşıtları, kazanlar ve makineler ile elektrikli makine ve cihazlar oldu.

Motorlu kara taşıtları ihracatına en yüksek katkıyı sırasıyla Kocaeli, Bursa ve Sakarya verirken kazanlar ve makineler grubunda İstanbul, Bursa ve İzmir öne çıktı. Elektrikli makine ve cihazlar ihracatında ise ilk üç sırayı İstanbul, Kocaeli ve Ankara aldı.