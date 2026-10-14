İlaç devi 1.217 kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor

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Yeni bir laboratuvar yatırımıyla üretim ve araştırma kapasitesini büyüten ilaç sektörünün köklü şirketlerinden biri, şimdi çalışan sayısını azaltmaya hazırlanıyor. Açıklanan plan üç tesisi kapsıyor; yüzlerce yönetici ve uzman da risk altında.

Üç tesiste 1.217 kişilik işten çıkarma planı

İngiltere merkezli ilaç ve aşı üreticisi GSK (GSK), Belçika'daki faaliyetlerini yeniden yapılandırmak amacıyla 1.217 pozisyonu etkileyebilecek bir işten çıkarma planı açıkladı.

Şirket yönetimi, 14 Ekim 2026 Çarşamba günü Wavre'de gerçekleştirilen olağanüstü iş konseyi toplantısında planı çalışan temsilcilerine bildirdi.

Yeniden yapılanma, şirketin Belçika'daki Wavre, Rixensart ve Gembloux tesislerini kapsıyor.

Araştırma ve geliştirme, üretim ve uluslararası destek birimlerinin etkileneceği belirtilirken, fabrika işçilerinin mevcut planın kapsamında bulunmadığı açıklandı.

En büyük kesinti yönetici kadrosunda

Açıklanan plana göre işini kaybetme riskiyle karşı karşıya bulunan 1.217 çalışanın 735'i yönetici ve uzman kadrolarında, 482'si ise diğer beyaz yakalı pozisyonlarda görev yapıyor.

Yaklaşık 8 bin 500 kişinin çalıştığı Belçika operasyonlarında planlanan küçülme, toplam istihdamın önemli bir bölümünü etkileyebilecek büyüklükte.

Şirket, yeniden yapılanma ile organizasyonunu sadeleştirmeyi, kaynaklarını daha verimli kullanmayı ve ilaç ile aşı portföyündeki öncelikli alanlara ağırlık vermeyi amaçlıyor.

Ancak açıklanan rakamlar henüz kesinleşmiş işten çıkarmaları göstermiyor. Çalışan temsilcileriyle yapılacak görüşmelerin ardından etkilenecek kişi sayısı değişebilir.

Dört ay önce 150 milyon euroluk laboratuvar açmıştı

Kararı dikkat çekici kılan gelişmelerden biri, şirketin Belçika'daki yatırımlarının henüz devam ediyor olması.

GSK, 9 Haziran 2026'da Rixensart tesisinde 150 milyon euro yatırımla kurulan yeni klinik aşı laboratuvarının açılışını gerçekleştirmişti.

Yaklaşık 6 bin metrekarelik laboratuvar, aşı araştırmalarını hızlandırmak ve farklı birimlerde yürütülen klinik çalışmaları tek merkezde toplamak amacıyla tasarlanmıştı.

Şirket, yeni tesiste yaklaşık 300 yüksek nitelikli laboratuvar çalışanının görev yapacağını açıklamıştı.

Yeni laboratuvar yatırımıyla bugünkü istihdam azaltma planı farklı faaliyetleri kapsıyor. Bununla birlikte yalnızca dört ay arayla gelen yatırım ve küçülme açıklamaları, grubun Belçika operasyonlarında kaynak dağılımını yeniden şekillendirdiğini gösteriyor.

Küresel planda 1,9 milyar sterlinlik tasarruf hedefi

GSK'nin Belçika'daki yeniden yapılanması, şirketin daha önce duyurduğu küresel maliyet azaltma programının ardından geldi.

Şirket, 28 Temmuz 2026'da açıkladığı ikinci çeyrek sonuçlarında üç yıllık yeni bir tasarruf programı başlattığını bildirmişti.

Program kapsamında 2029 yılına kadar yıllık 1,9 milyar sterlin tasarruf sağlanması hedefleniyor. GSK, bu dönüşümün toplam maliyetini ise 2,4 milyar sterlin olarak öngörüyor.

Tasarrufların önemli bölümünün ileri aşamadaki ilaç geliştirme çalışmalarına yeniden yönlendirilmesi, bir bölümünün de kârlılığı desteklemesi planlanıyor.

Belçika'daki işten çıkarma planının söz konusu küresel tasarruf hedefine ne ölçüde katkı sağlayacağına ilişkin ise henüz ayrıntılı bir tutar açıklanmadı.

Sendikalar tepki gösterdi: Görüşmeler başlayacak

İşten çıkarma planına sendikalardan tepki geldi. Çalışan temsilcileri, Belçika'daki faaliyetlerin kamu desteğinden yararlandığını hatırlatarak bu ölçekte bir küçülmenin gerekçesini sorguladı.

Belçika'daki sendikal örgütlerden BBTK, bazı üretim faaliyetlerinin ABD'ye taşınmasının da şirketin uluslararası stratejisinin bir parçası olduğunu ileri sürdü.

Yeniden yapılanma için Belçika'da toplu işten çıkarmalarda uygulanan bilgilendirme ve danışma süreci başlatıldı.

Yaklaşık iki yıllık bir döneme yayılması öngörülen planın 2028'e kadar uygulanabileceği belirtiliyor.

Bu süreçte sendikalar işten çıkarmaların önlenmesini, sayıların azaltılmasını veya çalışanlar üzerindeki sosyal etkilerin hafifletilmesini sağlayacak alternatifleri görüşebilecek.

Dolayısıyla 1.217 kişilik rakam, bugün itibarıyla kesinleşen iş kaybını değil, şirketin açıkladığı planın üst sınırını ifade ediyor.