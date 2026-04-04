IMF’den dikkat çeken Japonya yorumu: Etkileyici dayanıklılık sergiliyor

Uluslararası Para Fonu (IMF), Japonya ekonomisinin küresel şoklara karşı güçlü bir direnç gösterdiğini belirterek, büyümenin bu yıl da güçlü kalmasının beklendiğini ancak dış talepteki zayıflama ve Orta Doğu’daki çatışmaların etkisiyle büyüme hızının yüzde 0,8’e gerileyeceğini açıkladı.

IMF İcra Direktörleri Kurulu, Japonya ile 2026 yılı 4. madde değerlendirmesini tamamladı.

"Şoklar karşısında etkileyici dayanıklılık sergiledi"

Fon tarafından yapılan açıklamada, "Japon ekonomisi küresel şoklar karşısında etkileyici bir dayanıklılık sergiledi ve üretim potansiyelin üzerinde büyüyor" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, ülkede iç talebin güçlü kaldığı ve işsizliğin düşük seviyelerde seyrini sürdürdüğü belirtilirken, yaklaşık 30 yıl boyunca devam eden düşük enflasyon döneminin ardından fiyat artışlarının 3,5 yılı aşkın süredir Japonya Merkez Bankasının (BoJ) hedefinin üzerinde olduğu hatırlatıldı.

Nominal ücretlerin tarihi olarak yüksek bir artış gösterdiği aktarılan açıklamada, buna rağmen yüksek enflasyonun hanehalkının alım gücünü zayıflattığı ve yaşam maliyetine ilişkin endişelerin sürdüğü ifade edildi.

Büyüme görünümüne ilişkin değerlendirmede, "Büyümenin 2026'da güçlü seyrini koruması, ancak zayıflayan dış talep ve Orta Doğu'daki çatışmanın etkisi nedeniyle yüzde 0,8'e yavaşlaması bekleniyor" denildi.

Özel yatırımlar ve tüketimin güçlü kalmasının öngörüldüğü belirtilen açıklamada, enflasyondaki yavaşlama ve iş gücü arzındaki sıkılık nedeniyle reel ücretlerde kademeli artış yaşanmasının özellikle tüketimi destekleyeceği vurgulandı.

"Kademeli faiz artırımları sürdürülmeli"

Şubat ayında yıllık yüzde 1,3 olarak ölçülen enflasyonun bu yıl artış göstermesinin, ardından 2027’de BoJ’un hedef seviyesine yaklaşmasının beklendiği ifade edilirken, enflasyon görünümüne ilişkin risklerin genel olarak dengeli olduğu kaydedildi.

Açıklamada, 2035 sonrası dönemde kamu borcunun GSYH’ye oranında artış öngörüldüğü ve bu oranı aşağı yönlü bir patikada tutacak kapsamlı bir mali planın gerekli olduğu vurgulandı.

Para politikasında normalleşme sürecinin uygun şekilde ilerlediği belirtilerek, "Politika faizini nötr bir seviyeye doğru taşımak için kademeli faiz artırımları sürdürülmeli." değerlendirmesi yapıldı.

"Mali ayarlamalar gerekli"

IMF İcra Direktörleri Kurulu’nun değerlendirmelerine de yer verilen açıklamada, Orta Doğu’daki savaşın ekonomik görünüm açısından önemli yeni riskler oluşturduğu konusunda görüş birliği sağlandığı aktarıldı.

Açıklamada, mali tamponların yeniden güçlendirilmesi, para politikasında normalleşmenin sürdürülmesi ve sürdürülebilir reel ücret artışlarını destekleyecek iş gücü piyasası reformlarının hayata geçirilmesi gerektiği belirtildi.

Direktörlerin kısa vadede daha dengeli bir mali duruşa, orta vadede ise büyümeyi destekleyen mali düzenlemelere ihtiyaç olduğu konusunda uzlaştığı ifade edildi.

IMF tahminlerine göre Japonya ekonomisinin gelecek yıl yüzde 0,6 büyümesi beklenirken, enflasyonun bu yıl yüzde 1,9 ve gelecek yıl yüzde 2,1 seviyesinde gerçekleşeceği öngörüldü.