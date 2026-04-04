Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Faizler düşer mi?

Türkiye İstatistik Kurumu 3 Nisan'da mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Aylık enflasyon yüzde 1,94 olarak geldi. Açıklanan rakamlar sonrası Merkez Bankası'nın atacağı faiz adımı araştırılıyor. Her geçen gün "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman" sorusu artıyor.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bir sonraki toplantısını 22 Nisan 2026'da gerçekleştirecek. Merkez kararını saat 14.00'te duyuracak.

ABD/İsrail-İran savaşı nedeniyle bazı ekonomistler faizlerin bir kez daha sabit kalacağını belirtirken bazıları ise faizlerde ufak bir artış olacağını öngörüyor.