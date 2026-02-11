Petrol Orta Doğu'ya kilitlendi: Piyasa diplomasi trafiğini takip ediyor

Petrol fiyatları Çarşamba günü, yatırımcıların ABD ile İran arasındaki temasları yakından izlemesi ve devam eden jeopolitik risklerin piyasayı desteklemesiyle sınırlı yükseliş kaydetti.

Küresel gösterge Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,3 artarak 69,03 dolara çıkarken, ABD tipi ham petrol (WTI) yüzde 0,4 primle 64,19 dolardan işlem gördü.

Diplomasi trafiği fiyatlamada etkili

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Salı günü yaptığı açıklamada ABD ile yürütülen nükleer müzakerelerin, Washington’ın diplomatik sürecin devamı için yeterli uzlaşı sağlandığını Tahran’a gösterdiğini ifade etti. Geçen hafta Umman’da bir araya gelen İran ve ABD’li diplomatlar, ABD Başkanı Donald Trump’ın bölgeye deniz filosu sevk etmesinin ardından yükselen askeri gerilim kaygılarına karşı diplomatik süreci yeniden canlandırmayı hedeflemişti.

"Verimli" görüşme sonrası dalgalanma

ANZ analistleri yayımladıkları değerlendirmede, Umman Dışişleri Bakanı’nın görüşmeleri “verimli” olarak tanımlamasının ardından petrol fiyatlarının ilk aşamada gerilediğini belirtti. Ancak ABD’nin müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlanması durumunda Orta Doğu’ya ikinci bir uçak gemisi gönderebileceğine ilişkin haberlerin, barışçıl çözüm beklentilerini zayıflattığına dikkat çekildi.

Trump da Salı günkü açıklamasında, Washington ile Tahran arasında yeni bir çatışmanın önüne geçmeyi amaçlayan temaslar sürerken, Orta Doğu’ya ikinci bir uçak gemisi konuşlandırılmasının değerlendirildiğini dile getirdi.

Gözler ABD stok verilerinde

Piyasalarda ayrıca ABD Enerji Enformasyon İdaresi’nin (EIA) Çarşamba günü yayımlayacağı haftalık ham petrol stok verileri bekleniyor.