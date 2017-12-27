Rüzgar ihalesinde üçüncü gün 590 megavat dağıtıldı

27 Aralık 2017

Özel sektörün kurmak istediği yeni rüzgar enerjisi santrallerine toplam 2,130 megawatt (MW) kapasite tahsisi için hafta başından bu yana yapılan yarışmanın üçüncü gününde kapasitenin üçte ikisinin tahsisi tamamlandı.

İzin ve inşaat süreleri nedeniyle yapımı üç ila dört yıl alabilen santrallerin devreye alınması için Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği'nin (TÜREB) tahminlerine göre işletmecilerin yaklaşık 3 milyar dolar yatırım yapması gerekecek.

Rüzgar santrali kurmak isteyen birçok şirket bulunmasına karşılık ulusal elektrik dağıtım şebekesi sınırlı hacimde elektrik kabul edebiliyor. Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin (TEİAŞ) düzenlediği yarışmada dağıtım şebekesine aktarılabilecek sınırlı kapasitenin tahsisi yapılıyor.

Enerji üretiminde yurtdışından gelen kaynaklara bağımlı olan Türkiye uzun süredir rüzgar dahil yurtiçi kaynaklarını çeşitlendirerek enerji güvenliğini artırmayı amaçlarken, bunlar bu yıl açıklanan ulusal enerji stratejisinin temelinde de yer alıyor.

Bu haftaki yarışmalarla birlikte bu yıl 4,000 MW rüzgar enerjisi santrali için kapasite tahsisi sağlanacak. Yani kasım sonu itibariyla yaklaşık 6,450 MW olan RES kurulu gücü, tüm santraller üç-dört yılda devreye alındığında yüzde 60'tan fazla artmış olacak.

Bu yarışmadan önce Haziran ayında 710 MW kapasitenin tahsisi yapılırken, Ağustos ayında sonuçlanan rüzgar YEKA ihalesi kapsamında da 1,000 MW gücünde RES devreye alınacak. İhaleyi kazanan Siemens-Türkerler-Kalyon Enerji konsorsiyumu santralin yanı sıra türbin fabrikası da kuracak.

"Sürdürülebilir rüzgar için miktar artmalı"

Santrallerin en erken 2020 yılında devreye girebileceğini belirten TÜREB, yatırımların devam ettiği bu süre zarfında sektörün yavaşlamaması için işletmeye alınan santrallerin şebekeye verebileceği elektrik miktarının artırılması gerektiğine dikkat çekti.

Kuruluşun dün yaptığı açıklamada, "İşletmeye geçmiş olan projelerin kapasite artış taleplerinin de karşılanmasının, 2018 ve 2019 yıllarında sürdürülebilir rüzgar profili oluşmasına katkı sağlayacağını düşünüyoruz" denildi.

Yarışmaları kazanan şirketlerin neredeyse tamamı ürettikleri elektriğin satışı için piyasa fiyatının altında teklif verdi. Yani santral ürettiği elektriği EPİAŞ'ta oluşan günlük fiyatın altında satmayı taahhüt etti.

Başvuruları Nisan 2015'te yapılan santraller için pazartesi günü yapılan yarışmada 15 santrale 430 MW, dünkü yarışmada ise 13 santrale 350 MW kapasite tahsis edildi, 20 MW kapasite ise açıkta kaldı. Bugün 250 MW'lık bölümü Karaman-Mersin'de olmak üzere yedi bölgede 590 MW kapasite dağıtıldı. Perşembe ve cuma günleri 740 MW kapasitenin daha tahsisi yapılacak.

Batı kıyıları başta olmak üzere rüzgardan enerji üretmeye müsait bölgeleri bulunan Türkiye'nin kurulu gücü 2007 yılından bu yana düzenli olarak artıyor. EPDK verilerine göre kurulu güç Kasım sonu itibarıyla geçen yılın sonuna kıyasla 12 arttı. Rüzgar Türkiye'de toplam kurulu gücün ise yaklaşık yüzde 8'ini oluşturuyor.

Kaynak: Reuters