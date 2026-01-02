Selva Demiralp’ten enflasyon tartışmasına net yanıt: Hissedilenle resmi veriler ayrı değerlendirilmeli

Yeni yıla girerken paylaşılan ekonomik tahminlerin ardından “hissedilen enflasyon” ve “gerçek büyüme” tartışmaları yeniden gündeme gelirken, Dünya Gazetesi Yazarı ve Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selva Demiralp konuya ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Demiralp, uzun süren yüksek enflasyon ve dengesiz büyüme ortamında resmi verilerle günlük hayatta hissedilenler arasındaki farkın açıldığını kabul ederken, makroekonomik analizlerin amacına da işaret etti.

Selva Demiralp paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Yeni yıla girerken iktisadi öngörüleri paylaşmak bir gelenek. Ancak her sene bu paylaşımların ardından “bizim hissettiğimiz enflasyon/büyüme farklı” şeklinde yorumlar da geliyor.

Vatandaşlarımızın yaşadığı sıkıntıyı elbette anlıyoruz. O sıkıntıları biz de yaşıyoruz. Uzun süren yüksek enflasyon ve çarpık büyüme ortamında, resmi verilerle günlük hayatta hissedilenler arasındaki farkın açıldığı açık.

Ancak şu ayrımı hatırlatmak önemli. İktisatçılar makroekonomik analiz ve öngörülerini resmi veriler üzerinden yaparlar. Amaç bu verilerin seyrini ve ekonominin genel yönünü anlamaktır. Bu yaklaşım, hissedilen verilerin farklı olduğunu inkâr etmek anlamına gelmez.

Resmi verilerle hissedilenler arasındaki ayrışma ve nedenleri çok kıymetli bir araştırma alanıdır, ancak resmi verilerle yapılan makro analizden ayrı değerlendirilmelidir.