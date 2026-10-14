TCMB FAİZ KARARI TARİHİ: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

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Merkez Bankası bu ay yine toplanıyor. Milyonlar karara odaklanırken tarihler de merak ediliyor. Konu hakkında bilgi almak isteyenler "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak" sorusuna cevap arıyor.

TCMB faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bu ayki toplantısı 22 Ekim'de yapılacak ve faiz kararı saat 14.00'te duyurulacak. Toplantı özeti ise 30 Ekim'de yayımlanacak.

Eylül ayı enflasyon rakamlarını beklenti altında gelmesi ve yıllık enlfasyonın yüzde 30 altına düşmesi nedeniyle Merkez Bankası'nın 100 ve 200 baz puan faiz indirimine gitmesi bekleniyor.