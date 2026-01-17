Ticaret Bakanlığı’ndan e-ticarette fahiş fiyata sıkı denetim

Ticaret Bakanlığı, e-ticaret platformlarında yaşanan fahiş fiyat artışlarına karşı ilave denetim ve yaptırım tedbirlerinin uygulamaya alındığını duyurdu. Kamuoyunda “e-ithalat” olarak bilinen Basitleştirilmiş Gümrük Sistemi kapsamında 6 Şubat’ta yürürlüğe girecek mevzuat değişikliği sonrası Bakanlığa ulaşan şikayetler üzerine harekete geçildiği bildirildi.

Yüksek oranlı fiyat artışı tespit edildi

Açıklamada, e-ticaret pazaryerlerinde satışa sunulan ve şikayet konusu olan ürünler hakkında tespitler yapıldığı belirtilirken, olası fiyat artışlarının kanun kapsamında incelendiği ifade edildi. İlgili pazaryerleri nezdinde geniş kapsamlı incelemelerin başlatıldığı, yüksek oranlı fiyat artışı yaptığı değerlendirilen işletmelere ilişkin bilgi ve belge talebinin sürdüğü kaydedildi.

1,8 milyon TL'ye varan para cezası...

Bakanlık, yapılan incelemeler sonucunda mevzuata aykırı şekilde fiyat artışı tespit edilen ürünlere erişimin derhal engellenmesi yönünde e-ticaret pazaryerlerine talimat verildiğini açıkladı. Ayrıca, denetim sonuçlarının Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’nda değerlendirilmesinin ardından, fahiş fiyat uyguladığı belirlenen işletmelere aykırılık başına 1 milyon 806 bin 177 TL’ye kadar idari para cezası uygulanabileceği bildirildi.

Dünya Gazetesi duyurmuştu

E-ithalatta 30 euro istisnası kaldırılınca fırsatçıların harekete geçtiğine dair şikayetlerin arttığını Dünya Gazetesi dün okuyucularına duyurmuştu. Dünya Gazetesi'nden Recep Erçin'in Ticaret Bakanlığı kaynaklarından edindiği bilgilere göre, kargo yoluyla yapılan ithalata ilişkin düzenleme yayımlandığı andan itibaren, herhangi bir fiyat suistimali yapılmaması için komisyon takibinin başladığı aktarılmıştı.