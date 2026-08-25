Türk tohumu dünyaya açılıyor: İhracatta dikkat çeken tablo

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Türkiye, coğrafi konumu, iklim koşulları ve üretim alanlarının sağladığı avantajla tohumculuk sektöründeki ağırlığını artırıyor.

Asya Pasifik Tohumcular Birliği (APSA) Yönetim Kurulu Başkanı Teck Wah Koh, Türkiye'nin Asya ile Avrupa arasında bulunmasının tohum üretimi ve ticareti açısından önemli bir potansiyel oluşturduğunu belirtti.

Koh, Türkiye'nin iklimi ve tohum yetiştirme alanlarıyla sektör için elverişli bir konumda olduğunu belirterek, ülkedeki tohumculuk sektörünün gelişimini "heyecan verici" olarak değerlendirdi.

117 ülkeye tohum ihraç ediliyor

Türkiye, bugün 117 ülkeye tohum ihracatı gerçekleştirirken dünya tohumculuk sektöründe 10'uncu sırada bulunuyor.

Süs bitkileri, fide ve fidan da dahil edildiğinde ihracat yapılan ülke sayısı 130'u aşıyor. Sektörde ihracatın ithalatı karşılama oranı ise 2018'de yüzde 108 seviyesindeyken bugün yüzde 141'e kadar yükseldi.

Tohum sektörünün devleri Antalya'da buluşacak

Türkiye'nin sektördeki konumu, aralık ayında uluslararası bir organizasyonla da öne çıkacak. Uluslararası Asya Tohumculuk Kongresi, 1-5 Aralık'ta Antalya'da düzenlenecek.

Şimdiden yaklaşık 1000 delegenin kayıt yaptırdığı kongreye yaklaşık 2 bin kişinin katılması bekleniyor. Organizasyonda yapay zeka dahil olmak üzere tohum üretiminde kullanılan yeni teknolojiler ve sektördeki yenilikler ele alınacak.