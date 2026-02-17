Türkiye-Etiyopya ticaretinde hedef 1 milyar dolar

Erdoğan, Ulusal Saray'da, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile baş başa ve heyetlerarası görüşmelerin ardından anlaşmaların imza törenine katıldı.

Ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 yıl aradan sonra Addis Ababa'yı ziyaret etmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu belirtti.

Başbakan Ahmed ve Etiyopya makamlarına, şahsına ve heyetine gösterdikleri sıcak misafirperverlikten dolayı teşekkür eden Erdoğan, Etiyopya'nın, Türkiye için kardeş ülke olmasının yanı sıra stratejik konumu, siyasi, ekonomik ve kültürel ağırlığıyla Afrika kıtasında oynadığı öncü rol bakımından son derece önemli bir ülke olduğunu söyledi.

Sahra Altı Afrika'daki en eski Türk büyükelçiliğinin 1926 yılında Addis Ababa'da açılmasının, bu şehri, kıtayla ilişkilerin kalbine yerleştirdiğini vurgulayan Erdoğan, "Bu ziyaretimin, büyükelçiliğimizin açılışının 100. yılına denk gelmesi de bizler için ayrı bir gurur kaynağıdır." ifadesini kullandı.

Yaptıkları görüşmelerde, Ahmed ve heyetiyle ticari yatırımlar, enerji, madencilik, tarım, iletişim ve eğitim alanlarındaki ilişkileri etraflıca görüştüklerini aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Diğer birçok alandaki potansiyel işbirliklerini nasıl değerlendiririz, 1 milyar dolar ticaret hacmi hedefimize nasıl ulaşırız, bunları ele aldık. Etiyopya'daki en büyük ikinci yatırımcı ülke olmaktan memnuniyet duyuyoruz. 200'ü aşkın firmamızın, 2,5 milyar doları bulan yatırımlarıyla yaklaşık 20 bin Etiyopyalının istihdamına destek olması, bizler için kıvanç vesilesidir. Türk müteahhitlik firmaları, Etiyopya'da demiryolu, ulaşım, özellikle fabrika, turistik tesis ve enerji nakil hatları gibi faaliyet alanlarında 2,6 milyar dolar değerinde 15 projeyi üstlendiler. İnşallah, bunun daha da artmasını temenni ediyoruz."

"Bu samimi coğrafyanın güzel insanlarının her daim yanındayız"

Erdoğan, dost Etiyopya halkıyla yüzyıllara sari münasebetlerin geliştirilmesine büyük önem verdiklerinin altını çizdi.

Etiyopya'nın İslam kültürü bakımından paha biçilemez bir değer taşıdığına işaret eden Erdoğan, şunları ifade etti:

"Afrika'daki ilk Müslüman yerleşim yeri olarak bilinen Necaş köyündeki Necaşi Türbesi ve Camisi, kültürel bağlarımız bakımından çok önemli. TİKA'nın destekleriyle tadilatı ve tamiratı yapılan bu projeyle Afrika tarihinin önemli bir kültürel mirasını yaşatmakla kalmayıp, Etiyopya ile aramızdaki kadim dostluk bağlarını da güçlendirmiş olduk. Maarif Vakfı'mızın eğitim alanındaki faaliyetlerinin yanı sıra TİKA ofisimiz aracılığıyla aramızda kültür köprüleri kurmaya devam edeceğiz. Eşit ortaklık ve karşılıklı anlayış temelinde bu samimi coğrafyanın güzel insanlarının her daim yanındayız."

"Çatışma ve acılara yenilerinin eklenmesini istemiyoruz"

Erdoğan, Etiyopya'nın siyasi, sosyal ve ekonomik dönüşümü dolayısıyla Ahmed'i tebrik etti.

Tüm dünyanın gözlerinin Afrika Boynuzu ve Etiyopya'ya çevrilmişken, Etiyopya'nın köklü devlet yapısının örnek gösterilecek yönetiminin öneminin daha çok hissedildiğini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Etiyopya'nın içinde bulunduğu coğrafyada devletlerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne kıymet veren tutumumuzun altını bilhassa çizmek istiyorum. Türkiye olarak, bölgenin yeterince çektiği çatışma ve acılara yenilerinin eklenmesini asla istemiyoruz. Biz, bölgenin sorunlarına yine bölge ülkelerinin çözüm geliştirmesi ve Afrika Boynuzu'nun yabancı güçlerin mücadele alanına çevrilmemesi gerektiğine inanıyoruz. Bu minvalde İsrail'in Somaliland'ı tanımasının ne Somaliland'a ne de Afrika Boynuzu'na faydası olmadığını tekrar vurgulamak istiyorum. Bu vesileyle yakın geçmişte Etiyopya ve Somali arasında arabuluculuğunu yürüttüğümüz Ankara Süreci'ndeki tutumları için her iki tarafa da tekrar teşekkür ediyorum. İstikrara kavuşmasıyla birlikte, Afrika Boynuzu'nun ekonomik fırsatlarıyla dikkatleri üzerine çeken bir konuma erişmemesi için hiçbir engel görmüyoruz. Müspet neticelerini alacağımıza emin olduğum bu ziyaretimizin bölgenin barış ve istikrarına da katkı sunmasını temenni ediyorum. Malumunuz, Türkiye olarak Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı'na bu sene Kasım ayında ev sahipliği yapacağız. Etiyopya'nın da önümüzdeki yıl tertipleyeceği bu toplantı bağlamında yakın işbirliğimizi sergileyeceğiz."

Şahsına ve heyetine karşı sergiledikleri hüsnü kabul için Ahmed ve Etiyopya halkına teşekkür eden Erdoğan, Etiyopya Müslüman toplumunun ramazanını tebrik etti.