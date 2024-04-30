Tütün mamulleri ve alkol ürünleri üreticilerinden alınacak teminat tutarları belirlendi

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan konuya ilişkin yönetmelik, söz konusu alanlarda üretim ve ithalat faaliyetinde bulunanlar veya bulunmak üzere başvuru yapanlar ile belge tadili veya süre uzatımına ilişkin talepleri olanlardan alınacak teminat tutarlarının belirlenmesine ilişkin esasları kapsıyor.

Buna göre, gerçek ve tüzel kişilerden; sigara ve makaron kategorisinde, üretim kapasitesi miktarına göre 40 milyon TL ile 50 milyon TL arasında, nargilelik ve sarmalık tütün mamulü kategorisinde 5 milyon TL ile 15 milyon TL arasında, puro ve sigarillo kategorisinde 10 milyon TL ile 20 milyon TL arasında, pipoluk tütün mamulü kategorisinde 4 milyon TL 10 milyon TL arasında, yaprak sigara kağıdı ve sigara filtresi kategorisinde 3 milyon TL ile 5 milyon TL arasında değişen tutarlarda teminat alınması öngörülüyor.

Tütün işleme tesisi kurma uygunluk belgesi veya faaliyet uygunluk belgesi bulunanlar ile bu belgeleri almak ya da işleme tesisini devralmak amacıyla başvuru yapan gerçek ve tüzel kişilerden günlük teorik üretim kapasitesi; 50 tona kadar olanlardan 5 milyon TL, 50 tondan fazla olanlardan 10 milyon TL teminat alınacak.

Alkollü içki tesisleri ve dağıtımı

Yönetmeliğe göre, alkollü içki sektöründe, tesis kurma izin belgesi veya üretim izin belgesi bulunanlar ile bu belgeleri almak ya da üretim tesisini devralmak amacıyla başvuru yapan gerçek ve tüzel kişilerden yıllık üretim kapasitesine göre; fermente alkollü içki ana kategorisinde 500,000 TL ile 50 milyon TL arasında, distile alkollü içki ana kategorisinde 4 milyon TL ile 50 milyon TL arasında teminat alınacak.

Bu kapsamda etil alkol üretim tesislerinden yıllık üretim kapasitesi; 10 milyon litreye kadar olanlardan 15 milyon TL, bunun üzerinde olanlardan 25 milyon TL, metanol üreticilerinden 5 milyon TL, etil alkol işleme tesisi olanlardan 5 milyon TL, metanol işleme tesisi olanlardan 1 milyon TL, etil alkol ve metanol işleme tesisi olanlardan 6 milyon TL teminat alınması hüküm altına alındı.

Yönetmelik çerçevesinde, alkol ve alkol içki ithalatı için dağıtım yetki belgesi ve dağıtım uygunluk belgesi bulunanlar ile bu belgeleri almak için başvuru yapanlardan yıllık faaliyet hacmine göre; fermente alkollü içki ve distile alkollü içki ana kategorilerinde 500,000 TL ile 15 milyon TL arasında değişen tutarlarda, etil alkol ithalatı yapanlardan 50 milyon TL, metanol ithalatı yapanlardan 5 milyon TL teminat alınması öngörülüyor.

Reuters'ın haberine göre; halihazırda ağır vergi yükü altında bulunan alkollü içecek üreticileri, küçük işletmelerin teminatın getirdiği ek mali yükümlülükleri kaldıramayabileceğine dikkat çekmişler, uygulama bir kere başlatıldıktan sonra tutarların keyfi olarak artırılması önünde bir engel olmayacağını belirtmişlerdi.