Üç sektörde de güven kaybı: Ağustosta ibre aşağı döndü

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos 2026 dönemine ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi ağustosta bir önceki aya göre hizmet sektöründe yüzde 0,1 azalarak 111,9'a, perakende ticarette yüzde 0,8 düşerek 110,1'e geriledi.

İnşaat sektöründe de güven endeksi yüzde 0,4 azalışla 83,1 seviyesine indi. Böylece ağustosta üç sektörün tamamında güven kaybı yaşandı.

Perakendede satışlar geriledi

Alt kalemlerde en dikkat çekici değişim perakende ticarette görüldü. Sektörde son üç aylık iş hacmi ve satışlar bir önceki aya göre yüzde 5,8 geriledi.

Buna karşılık gelecek üç aylık döneme ilişkin iş hacmi ve satış beklentisi yüzde 3,8 arttı. Böylece mevcut satışlardaki zayıflamaya rağmen önümüzdeki döneme ilişkin beklentiler güçlendi.

Hizmet sektöründe beklentiler yükseldi

Hizmet sektöründe son üç aylık iş durumu yüzde 1,2 gerilerken, hizmetlere olan talep yüzde 0,1 azaldı. Gelecek üç aylık döneme ilişkin talep beklentisi ise yüzde 0,9 yükseldi. Bu kalem 117,4 seviyesine çıktı.

İnşaatta siparişler düştü

İnşaat sektöründe alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi ağustosta yüzde 3,8 gerileyerek 78,9'a düştü. Sektörde gelecek üç aylık döneme ilişkin çalışan sayısı beklentisi ise yüzde 2,8 artarak 87,3 seviyesine yükseldi.