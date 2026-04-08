Bakan Işıkhan: İlk 3 ayda 331 binden fazla kişiyi işe yerleştirdik

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR aracılığıyla yılın ilk 3 ayında 331 binden fazla kişinin işe yerleştirilmesine aracılık ettiklerini açıkladı. Aynı dönemde 508 bin 910 açık iş tespit edildiğini belirten Işıkhan, 134 binden fazla iş yeri ziyareti ve 892 bine yakın bireysel görüşme gerçekleştirildiğini bildirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yılın ilk 3 ayında 331 binden fazla kişinin işe yerleşmesine aracılık ettiklerini bildirdi.

Işıkhan, sosyal medya hesabından, Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) ocak-mart dönemi istatistiklerini paylaştı.

Türkiye'nin, istihdamını büyütme rotasında ilerlemeyi emin adımlarla sürdürdüğünü belirten Işıkhan, şunları kaydetti:

"Bu yılın ilk 3 ayında 331 binden fazla işe yerleştirmeye aracılık ettik. 134 binden fazla iş yeri ziyareti ve 892 bine yakın bireysel görüşme gerçekleştirdik. 508 bin 910 açık iş (işveren tarafından talep edilen-ihtiyaç duyulan eleman) tespit ettik. İş gücü piyasamızın ihtiyaçlarını tespit ederek, vatandaşlarımıza daha fazla istihdam imkanı sunmak için gayretle çalışmaya devam edeceğiz."

