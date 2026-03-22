Hem doğal gaz hem elektrikte tüketim ve üretim ocakta arttı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun ocak ayına ilişkin "Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu"na göre, ithalatın 3 milyar 870 milyon metreküpü boru hatlarıyla, 3 milyar 852 milyon metreküpü de LNG tesisleriyle gerçekleştirildi. Böylece toplam doğal gaz ithalatı, yıllık bazda yüzde 18,5 artışla yaklaşık 7 milyar 723 milyon metreküp oldu. En fazla boru gazı ithalatı 2 milyar 703 milyon metreküple Rusya'dan yapıldı. Bunu 1 milyar 37 milyon metreküple Azerbaycan ve 130 milyon metreküple İran takip etti. LNG ithalatında ise ABD 2 milyar 755 milyon metreküp ithalatla ilk sırada yer aldı.

Konutlarda gaz tüketimi yüzde 17,8 arttı

Ülkede toplam doğal gaz tüketimi, ocakta yıllık bazda yüzde 10,2 artarak yaklaşık 8 milyar 418 milyon metreküpe çıktı. Konutlarda doğal gaz tüketimi bu dönemde yüzde 17,8 artarak 4 milyar 382 milyon metreküpe yükseldi.

Türkiye'de doğal gaz stok miktarı ocakta 4 milyar 255 milyon metreküp olarak kayıtlara geçti. Doğal gaz stokunun 3 milyar 853 milyon metreküpü yer altı depolama tesislerinde, 402 milyon metreküpü ise LNG terminallerinde bulunuyor.

Elektrik üretimi de ocakta arttı

EPDK'nın "Elektrik Piyasası Sektör Raporu"na göre de Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,1 artışla 31 milyon 259 bin 275 megavatsaat oldu. Faturalanan elektrik tüketim miktarı ise aynı dönemde yüzde 5,6 artarak 26 milyon 148 bin 333 megavatsaat olarak gerçekleşti.

Tüketici sayısı ve kurulu güç arttı

Elektrikte tüketici sayısı, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 artarak 52 milyon 22 bin 27'ye ulaştı. Türkiye'nin lisanslı elektrik kurulu gücü de bu dönemde yüzde 1,8 artarak 99 bin 255 megavat oldu.

Kurulu gücün yaklaşık yüzde 24'ünü barajlı hidrolik, yüzde 24'ünü doğal gaz, yüzde 14,8'ini rüzgar, yüzde 10,5'ini ithal kömür ve yüzde 10,3'ünü linyit santralleri, kalan bölümünü ise diğer enerji kaynaklarından elektrik üreten tesisler oluşturdu.