Japon yeni için müdahale alarmı: Faiz artışı yetmedi

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Japon yeni yeni haftaya küresel döviz piyasalarının en yakından izlenen para birimlerinden biri olarak başladı. Dolar/yen paritesi pazartesi sabahı 156,64 civarında işlem görürken Japon piyasalarının üç günlük tatil nedeniyle kapalı olması işlem hacmini düşürdü.

Japon para birimi geçen hafta dolar karşısında yaklaşık yüzde 2 değer kaybetti. Bu hareket, Japonya Merkez Bankası'nın faiz artırımına rağmen geldi.

Japon yeni haftada yüzde 2 geriledi

Japonya Merkez Bankası cuma günü politika faizini yüzde 1'den yüzde 1,25'e çıkardı. Böylece faiz 31 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Karar piyasaların beklentisi doğrultusunda gelirken para politikası kurulundaki iki üyenin faiz artışına karşı çıkması ve bankanın sonraki adımlara ilişkin güçlü bir yönlendirme yapmaması yen üzerinde beklenen desteğin oluşmasını engelledi.

Faiz kararının ardından Japon yeni hızla değer kaybetti. Piyasanın dikkati daha sonra Tokyo yönetiminin döviz piyasasına doğrudan müdahale edip etmeyeceğine çevrildi.

Faiz 31 yılın en yüksek düzeyinde

Japonya Merkez Bankası'nın faiz kararı yediye karşı iki oyla alındı. Merkez Bankası Başkanı Kazuo Ueda, enflasyonun hedefin üzerine çıkma riskinin artması halinde arka arkaya faiz artırımlarının veya 50 baz puanlık daha büyük adımların dışlanmadığını söyledi.

Buna rağmen yatırımcılar kısa vadede daha güçlü bir sıkılaşma sinyali bekliyordu.

ABD Merkez Bankası'nın da faiz artırması ve ilerleyen aylarda ek adımlara açık kapı bırakması Japonya ile ABD arasındaki faiz farkının yen üzerindeki etkisini gündemde tutuyor.

Fed'in politika faizi yüzde 3,75-yüzde 4,00 aralığında bulunurken Japonya'da oran yüzde 1,25 seviyesinde.

Kur kontrolü ne anlama geliyor?

Yendeki sert hareketin ardından Japon yetkililerin bankalardan güncel döviz kotasyonları istediği bildirildi.

Piyasalarda "rate check" olarak bilinen bu uygulamada yetkililer bankalara belirli para birimlerinin alış ve satış fiyatlarını soruyor. Bu adım tek başına piyasaya müdahale anlamına gelmiyor ancak geçmişte doğrudan döviz müdahalelerinden önce kullanıldığı için yatırımcılar açısından önemli bir sinyal kabul ediliyor.

Japonya'nın kurdaki sert hareketlere müdahale konusunda yakın geçmişte de adımlar atmış olması bu kez dikkatleri daha da artırıyor.

Ülkenin döviz rezervleri ağustosta bir ayda 79,6 milyar dolar azalmıştı. Bu düşüşte yen almak için gerçekleştirilen yüksek hacimli döviz müdahaleleri etkili olmuştu.

Japon yeni için gözler Tokyo'da

Japon yeni eylül ayının başında yedi ayın en güçlü seviyesine kadar yükselmişti. Bu hareketin arkasında Japonya Merkez Bankası'nın daha hızlı faiz artırabileceği beklentisi ve Japon yatırımcıların yurt dışındaki fonlarını ülkeye geri getirebileceği düşüncesi bulunuyordu.

Ancak son faiz toplantısının ardından bu kazanımların bir bölümü geri verildi.

Piyasanın bundan sonraki odağında iki başlık bulunuyor: Japonya Merkez Bankası'nın faiz artışlarının hızını artırıp artırmayacağı ve Tokyo yönetiminin yenin yeniden sert biçimde değer kaybetmesi halinde döviz piyasasına doğrudan müdahale edip etmeyeceği.

Japon piyasalarının tatil nedeniyle kapalı olduğu pazartesi günü düşük likidite, kurda hızlı hareket ihtimalini artırırken yatırımcıların Tokyo'dan gelecek yeni açıklamalara karşı temkinli duruşu sürüyor.