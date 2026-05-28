Türkiye'de 'freelance' çalışan sayısı 2 milyonu aştı

Dünya genelinde hızla büyüyen freelance (serbest çalışma) ekonomisi, Türkiye’de de milyonlarca kişiyi kapsayan yeni bir çalışma modeline dönüştü. Dünya Bankası verilerine göre dünya çapında 1,57 milyar kişi freelance çalışırken, Türkiye’de bu sayı 2025 itibarıyla 2 milyonu aştı.

Özellikle 25-35 yaş arasındaki gençlerin esnek çalışma isteği, özgürlük arayışı ve artan yaşam maliyetleri nedeniyle ek gelir ihtiyacı, yazılım, grafik tasarım ve dijital pazarlama gibi alanlarda freelance çalışmayı öne çıkardı.

Kadın freelancerlar araştırma konusu oldu

Avrupa Halkla İlişkiler Eğitim ve Araştırma Derneği (EUPRERA) iş birliğiyle yürütülen ve Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi akademisyenleri Prof. Dr. Özlem Alikılıç ile Prof. Dr. Ebru Gökaliler’in katkı sunduğu araştırma, Türkiye’de iletişim sektöründeki kadın freelancerların yükselişini ortaya koydu.

Araştırmada, kadınların kurumsal iş hayatında karşılaştıkları mobbing, toplumsal cinsiyet temelli eşitsizlikler ve kariyer engelleri nedeniyle freelance çalışma modeline yöneldiği belirtildi.

Türkiye’de freelance çalışma modelinin özellikle yazılım ve web geliştirme, grafik tasarım, sosyal medya yönetimi, dijital pazarlama ve medya içerik üretimi alanlarında yoğunlaştığı, gençler arasında giderek daha fazla tercih edildiği aktarıldı.

“Kadın freelancerlar engelleri avantaja dönüştürüyor”

Yaşar Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü akademisyenleri Prof. Dr. Özlem Alikılıç ve Prof. Dr. Ebru Gökaliler, araştırmanın Türkiye’ye özgü dikkat çekici sonuçlar ortaya koyduğunu belirterek şu değerlendirmede bulundu:

"Kadın freelancerlar, kurumsal hayatta karşılaştıkları engelleri bu modelde avantaja dönüştürüyor. Bu çalışma, Türkiye'de kadınların iletişim sektöründe kendi şartlarını belirleyebildikleri, daha esnek ve üretken bir alan oluşturduklarını gösteriyor. Kurumsal iş hayatında sıkça karşılaşılan ‘Kadınlar daha az kazanıyor' olgusunu tersine çeviren dikkat çekici bir tablo sunuyor. Katılımcıların önemli bir bölümü, kurumsal iş yaşamında karşılaştıkları mobbing, cinsiyet rolleri temelli eşitsizlikler ve kariyer engelleri nedeniyle freelance çalışmaya yöneldiklerini ifade etti. Araştırmanın dikkat çeken bir diğer sonucu, kadın ve erkeklerin freelance çalışmayı tercih etme motivasyonlarındaki farklılıklar oldu. Erkekler için daha yüksek gelir elde etme arzusu ön plana çıkarken, kadınlar için esneklik, iş-yaşam dengesi ve aile sorumluluklarını yönetebilme gibi faktörler belirleyici rol oynadı. Bu durum, toplumsal cinsiyet rollerinin çalışma biçimlerine doğrudan yansıdığını gösteriyor."