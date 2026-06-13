Türkiye'nin ihracatında sürpriz ülke: Zirvede yer aldı

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Türkiye'nin mayıs ayında ihracatını en fazla artırdığı ülke Ukrayna oldu. Rusya-Ukrayna Savaşı sürerken iki ülke arasındaki ticari ilişkiler güçlenmeye devam ediyor.

Ukrayna'nın Türk sanayi ve teknoloji ürünlerine yönelik talebindeki artış, ihracat rakamlarına da yansıdı. Özellikle savaşın yol açtığı enerji ve altyapı hasarları nedeniyle enerji ekipmanları ile sanayi makinelerine yönelik ihtiyaç yükseldi.

Ukrayna ilk sırada yer aldı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, mayıs ayında Türkiye'nin ihracatını tutar bazında en fazla artırdığı ülke Ukrayna oldu. Bu ülkeye yapılan dış satım geçen yılın aynı dönemine göre 339,6 milyon dolar yükseldi.

Ukrayna'nın ardından ihracat artışında Slovakya 120,8 milyon dolarla ikinci sırada yer aldı. Bu ülkeyi 98,2 milyon dolarla Fas, 71,9 milyon dolarla Norveç ve 46,5 milyon dolarla Nijerya izledi.

Mayıs ayında Ukrayna'ya 656,6 milyon dolar, Slovakya'ya 248,1 milyon dolar, Fas'a 440,6 milyon dolar, Norveç'e 171,4 milyon dolar ve Nijerya'ya 90,4 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirildi.

En fazla ihracat Almanya'ya yapıldı

Geçen ay Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı ülke 1,5 milyar dolarla Almanya oldu. Almanya'yı 1,2 milyar dolarla ABD takip etti.

İtalya ve Birleşik Krallık'a yapılan ihracat 1,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşirken, İspanya'ya yapılan dış satım ise 994,8 milyon dolar olarak kaydedildi.

Kimya sektörü öne çıktı

Ukrayna'ya en yüksek ihracatı 89,1 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü gerçekleştirdi.

Bu sektörü 64,3 milyon dolarla elektrik ve elektronik, 52,4 milyon dolarla çelik, 18,1 milyon dolarla otomotiv endüstrisi ve 12,1 milyon dolarla makine ve aksamları sektörü takip etti.

Söz konusu pazarda en güçlü ihracat artışı ise 19,7 milyon dolarla elektrik ve elektronik sektöründe görüldü. Kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü 11,4 milyon dolarlık artışla ikinci sırada yer aldı.

Demir ve demir dışı metaller sektörü 1,8 milyon dolar, iklimlendirme sanayisi 808,4 bin dolar ve halı sektörü 536,9 bin dolarlık ihracat artışı sağladı.

Ukrayna'ya yapılan ihracatta demir ve demir dışı metaller sektörü 10,5 milyon dolar, iklimlendirme sanayisi 6 milyon dolar, halı sektörü ise 1,3 milyon dolar seviyesine ulaştı.

Ankara ilk sırada

Şehir bazında değerlendirildiğinde Ukrayna'ya en fazla ihracat yapan il Ankara oldu. Başkentten mayıs ayında 398,2 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirildi.

Ankara'yı 152,2 milyon dolarla İstanbul izlerken, Kocaeli 19,4 milyon dolar, Hatay 17,4 milyon dolar ve Mersin 8,6 milyon dolarlık ihracat yaptı.