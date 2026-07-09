ABD petrol stokları piyasayı ters köşe yaptı

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ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta piyasa beklentilerinin tersine yükseliş kaydetti.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre, ülkedeki ticari ham petrol stokları yaklaşık 3 milyon varil artarak 411 milyon 400 bin varile çıktı. Piyasalarda beklenti, stokların yaklaşık 1 milyon 900 bin varil azalacağı yönündeydi.

Stratejik petrol rezervleri geriledi

Ticari ham petrol stokları artarken, stratejik ham petrol rezervlerinde düşüş yaşandı. Ticari stoklara dahil edilmeyen stratejik ham petrol stokları 6 milyon 200 bin varil azalarak 319 milyon 500 bin varil seviyesine indi.

Aynı dönemde ABD'nin benzin stokları da yaklaşık 1 milyon 900 bin varil düşüşle 212 milyon 100 bin varil olarak kaydedildi.

Petrol üretimi yükseldi

ABD'nin günlük ham petrol üretimi, 27 Haziran-3 Temmuz haftasında 50 bin varil artarak 13 milyon 860 bin varile ulaştı.

Geçen hafta ülkenin ham petrol ithalatı günlük 351 bin varil artışla 5 milyon 629 bin varile çıkarken, ham petrol ihracatı günlük 746 bin varil azalarak 3 milyon 262 bin varile geriledi.

Yıllık üretim beklentisi

EIA'nın "Temmuz 2026 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 780 bin varil seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.